Eine Brücke am Packer Stausee. Der Schöckl bei Vollmond. Eine alte Mühle in Kalsdorf. Orte, an denen man normalerweise spazieren geht, vielleicht kurz stehen bleibt und weiterfährt. Bei „Vollmund“ werden daraus plötzlich Gourmetadressen auf Zeit. Die kulinarische Veranstaltungsreihe der Erlebnisregion Graz geht 2026 in ihre dritte Runde und bleibt dabei ihrer vielleicht besten Idee treu: Spitzenküche nicht in geschniegelt-sterilen Restaurants zu inszenieren, sondern dort, wo die Steiermark am schönsten ist – und logistisch am schwierigsten.

Denn während andere über Regionalität reden, schleppen hier Menschen tatsächlich Gläser, Tische, Strom, Wein und mehrgängige Menüs auf Berge, zu Seen und in entlegene Winkel. Dass das Publikum dafür mittlerweile bereitwillig 169 Euro bezahlt und die Termine oft schneller ausverkauft sind als ein Gabalier-Konzert in Feldbach, sagt einiges über die Sehnsucht nach besonderen Abenden.

Sylvia Loidolt, Vorsitzende & Mag. Susanne Haubenhofer, Geschäftsführerin der Erlebnisregion Graz bei der Pressekonferenz zum „Vollmund 2026“ bei der Geniesserei am Markt in Graz © Georg Hoffelner

Oder über die Müdigkeit gegenüber klassischen Restaurantbesuchen. „Mit dieser Veranstaltungsreihe ist es uns gelungen, außergewöhnliche Orte und erlesene Kulinarik in Stadt und Land zu einem einzigartigen Genusserlebnis zu verbinden“, sagt Sylvia Loidolt, Vorsitzende der Erlebnisregion Graz. Das klingt zunächst nach obligatem Pressekonferenzsatz. Tatsächlich beschreibt es aber ziemlich genau, warum „Vollmund“ funktioniert. Die Leute kommen nicht nur wegen des Essens. Sie kommen wegen der Geschichte rundherum. Wegen des Gefühls, irgendwo gelandet zu sein, wo normalerweise eben kein Dinner stattfindet.

2026 wird das Format erstmals sogar exportiert – nach Hamburg. Dort wollen Johann Lafer und Christoph Widakovich gemeinsam mit Medienvertretern und Influencern Werbung für Graz und die Steiermark machen. Unterstützt vom THW Kiel, einer Handballmannschaft mit enormer Social-Media-Reichweite. Früher schickte man Tourismusfolder nach Deutschland. Heute halt Handballer und Haubenköche.

Alexander Posch und sein Team von der Geniesserei am Markt gaben erste Einblicke auf die kulinarischen Erlebnisse. © Georg Hoffelner

Der eigentliche Kern bleibt aber die Region selbst. Im Grazer Bergland kocht Alexander Posch. In Kalsdorf übernimmt die „Underground Kitchen“ die Haindl-Mühle. Im Weingarten trifft man Michael Winkler und Gabi Blaschitz. Und am Packer Stausee wird Florian Wörgötter wieder zeigen, dass ein gutes Menü mit Blick aufs Wasser automatisch besser schmeckt.

Dazu kommt heuer eine Kooperation mit dem Kammermusikfestival: Konzertwanderung am Schöckl inklusive Musik, Kulinarik und Vollmond. Was zunächst ein bisschen nach esoterischem Betriebsausflug klingt, dürfte ziemlich großartig werden. „Wir wollen mit diesen Veranstaltungen Werbung, Wertschöpfung und ein Wir-Gefühl erzeugen“, sagt Geschäftsführerin Mag. Susanne Haubenhofer.

So simpel kann großer Genuss sein: Sauerteigbrote von Alexander Posch. © Georg Hoffelner

Vor allem der wirtschaftliche Effekt ist mittlerweile nicht mehr wegzudiskutieren. Hotels, Produzenten, Weinbauern, Transporteure, Gastgeber – sie alle profitieren davon, wenn 50 Menschen für einen Abend irgendwo im Nirgendwo auftauchen, gut essen und danach noch ein Wochenende dranhängen. Und vielleicht ist genau das die eigentliche Stärke von „Vollmund“: Dass hier nicht künstlich Eventgefühl erzeugt wird, sondern etwas entsteht, das erstaunlich unkompliziert wirkt. Trotz Haubenküche. Trotz Weinbegleitung. Trotz perfekter Instagrambilder. Man sitzt halt unter freiem Himmel, trinkt steirischen Wein und schaut in die Nacht hinaus. Mehr Konzept braucht es oft gar nicht.