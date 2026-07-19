Der Griff zum alkoholfreien Getränk wird immer selbstverständlicher. Was vor wenigen Jahren noch als Nischenprodukt galt, entwickelt sich zunehmend zu einem festen Bestandteil in der Gastronomie. Ein Blick auf vier süd- beziehungsweise südoststeirische Betriebe zeigt: Der Wunsch nach genussvollen Alternativen wächst quer durch alle Altersgruppen.

Verändertes Konsumverhalten

Sowohl die Brauerei Bevog in Bad Radkersburg als auch der Sattlerhof in Gamlitz beobachten einen allgemeinen Rückgang beim Bier- und Weinkonsum: „Endkunden kaufen weniger und auch Gasthäuser bestellen weniger“, berichtet Andreja Pejić Horvat von der Brauerei Bevog. Häufiger würde zu Bieren mit geringerem Alkoholgehalt gegriffen, während Starkbiere zunehmend an Bedeutung verlieren.

Andreja Pejić Horvat von der Bad Radkersburger Brauerei Bevog sieht eine schwierige Phase für Brauereien © Jonas Rettenegger

Alexander Sattler vom Sattlerhof spricht von einer neuen Zielgruppe der alkoholfreien Genusstrinker: „Wer auf Alkohol verzichtet, hat heute dennoch einen Qualitätsanspruch.“ Gefragt seien hochwertige Getränke, die geschmacklich überzeugen, zum Essen passen und optisch ansprechend präsentiert werden.

Sommersaison in der Gastro mit weniger Alkohol

Diesen Wandel erlebt auch die Gastronomie. Im Café Rescheria in Feldbach wurde bereits vor drei Jahren eine alkoholfreie Aperitif-Alternative ins Sortiment aufgenommen, damals noch mit verhaltenem Erfolg. „Heuer hingegen wird dasselbe Produkt sehr gut angenommen“, erzählt Franz Resch. Die steigende Nachfrage beschränke sich dabei längst nicht mehr auf junge Gäste.

Seit drei Jahren setzt man beim Café Rescheria auf alkoholfreie Aperitife © Rescheria

Ähnliche Erfahrungen macht das Seehaus Riegersburg: „Wir merken heuer bereits zu Beginn der Saison, dass alkoholfreie Alternativen zunehmend nachgefragt werden und das nicht nur von schwangeren Frauen“, so Paula Puchleitner.

Viele Gäste möchten auch ohne Alkohol stilvoll anstoßen. Entscheidend sei dabei neben dem Geschmack auch die Präsentation, heißt es seitens des Seehaus Riegersburg © KLZ / Tina Peinhart

Gesellschaftlicher Wandel: Der neue Durst auf alkoholfrei

Woin sich alle vier Betriebe einig sind: Alkoholfreie Getränke werden nicht mehr als bloßer Ersatz wahrgenommen, sondern als eigenständige Genussprodukte. Das zeigt sich auch in der Produktentwicklung. Am Sattlerhof wurde rund eineinhalb Jahre an der Rezeptur getüftelt. Daraus entstanden sind zwei Getränke, die bewusst neue Geschmackswelten eröffnen. „Wir arbeiten mit Gerbstoffen, die natürlich in Kräutern vorkommen und für Struktur am Gaumen sorgen“, erklärt Sattler. Besonders die prickelnde Variante ihres „Juste white“ werde derzeit stark nachgefragt.

Auch die Brauerei Bevog sieht alkoholfreies Bier als wichtigen Bestandteil des Sortiments. „Wir legen großen Wert darauf, dass dieses Bier qualitativ mit unseren anderen Bieren mithalten kann“, betont Horvat. Die große Neugier nach der Markteinführung habe sich mittlerweile zwar eingependelt, die Nachfrage bleibe jedoch stabil. Gleichzeitig experimentiert die Brauerei weiterhin mit besonderen Bierstilen. Sommerliche, fruchtige Biere mit geringerem Alkoholgehalt treffen den Geschmack vieler Konsumenten.

Der Verzicht auf Alkohol bedeutet heute also immer seltener Verzicht auf Genuss. Das Angebot wächst stetig und gleichzeitig steigt der Anspruch an Qualität, Geschmack und Präsentation. Alkoholfrei entwickelt sich zu einer eigenständigen Genusskategorie, die ihren Platz auf Getränkekarten und in den Regalen der Produzenten längst gefunden hat.