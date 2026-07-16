Im Zusammenhang mit einem Drogengeschäft hat ein 32-Jähriger im vergangenen November in Göfis (Bez. Feldkirch) mehrere Schüsse aus einem Wagen auf das vor ihm fahrende Auto abgefeuert. Verletzt wurde dabei niemand, informierte die Polizei. Nach monatelangen Ermittlungen und Hausdurchsuchungen wurden der 32-Jährige und ein 38-jähriger Zweittäter als Beschuldigte festgenommen. Der 32-Jährige zeigte sich geständig, ihm droht eine Anzeige wegen versuchten Mordes.

Das Suchtgiftgeschäft war am 23. November Auslöser für eine Auseinandersetzung auf einem Parkplatz in Rankweil (Bez. Feldkirch). In weiterer Folge wurden ein damals 19-Jähriger und seine 17-jährige Beifahrerin auf ihrem Weg nach Göfis von dem 32-Jährigen und dem 38-Jährigen verfolgt. Dabei gab der 32-Jährige mehrere Schüsse ab.

Polizei fand Waffen und Suchtmittel

Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit geriet der 19-Jährige von der Fahrbahn ab, schlitterte über die Straße und krachte gegen einen großen Stein und einen Holzlattenzaun. Die beiden Insassen blieben unverletzt. Die Männer im zweiten Fahrzeug blieben kurz stehen, machten sich aber noch vor dem Eintreffen der Polizei aus dem Staub.

Am 8. Juli führte die Polizei auf Basis gerichtlicher Anordnungen vier Hausdurchsuchungen in Hohenems und Bludenz durch. Dabei stießen die Beamten auf mehrere Schusswaffen sowie eine größere Menge an Suchtmitteln und Bargeld. Der 32-Jährige und der 38-Jährige wurden festgenommen. Während der Jüngere des Duos auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert wurde, erhält der 38-Jährige eine Anzeige nach dem Suchtmittelgesetz auf freiem Fuß.