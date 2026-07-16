21 Mandatarinnen und Mandatare hätte es am Donnerstagnachmittag gebraucht, damit der Leobener Gemeinderat beschlussfähig ist. Letztlich waren es aber nur 19, die sich im Sitzungssaal einfanden. Die Wahl von Klaus Gössmann zum ersten Vizebürgermeister fiel damit aus. Die Sitzung musste vertagt werden.

SP-Birgit Sandler legte ihr Amt als erste Vizebürgermeisterin von Leoben zurück © KLZ / Andreas Schöberl-Negishi

SP-Bürgermeister Kurt Wallner verlas einzeln die Namen der Gemeinderäte, die fehlten – bis auf Ausnahmen blieben die Sitze der Opposition unbesetzt. Urlaube, aber vor allem auch Unabkömmlichkeit wegen wichtiger beruflicher Termine sollen es gewesen sein, die die Vertreter der FPÖ, ÖVP und der KPÖ am Erscheinen verhindert haben.

Der Sitzungstermin fiel ins Wasser

Freilich bestreiten alle, dass es ein gezieltes Torpedieren des Sitzungstermins gewesen sein könnte – auch wenn bereits nach der Sitzung davor laut über die Wahrscheinlichkeit nachgedacht wurde, dass der Gemeinderat wegen zu geringer Anwesenheit in der darauffolgenden Sitzung nicht beschlussfähig sein könnte. SPÖ, Grüne und Bürgerliste Reiter waren vollzählig anwesend.

Gemeinderätin Susanne Sinz (Grüne), Gemeinderat Walter Reiter (Bürgerliste) und Bürgermeister Kurt Wallner (SPÖ) © KLZ / Andreas Schöberl-Negishi

Gössmanns Wahl soll am 23. September nachgeholt werden. Ebenfalls nicht behandelt werden konnte der Tagesordnungspunkt zur Unterstützung des DSV Leoben: Vorgesehen war, wesentliche Vermögensgegenstände aus der Insolvenzmasse zu übernehmen und damit den Spielbetrieb des Vereins in Leoben zu sichern.

Kopfschütteln und Unmut

Nach dem Kurzauftritt des Gemeinderats gab es einhelliges Kopfschütteln und Unmut bei den Zuschauern: „Ein Kasperltheater“, ärgern sich die einen. „Was soll das bitte sein? Eine Demonstration der Ohnmacht?“, fragt ein anderer.

SP-Bürgermeister Kurt Wallner und Stadtamtsdirektor Willibald Baumgartner © KLZ / Andreas Schöberl-Negishi

„Die Absage der Gemeinderatssitzung hat weitreichende Auswirkungen auf zahlreiche aktuelle Anliegen der Stadt. Durch das Fernbleiben der Mandatarinnen und Mandatare der FPÖ, ÖVP und KPÖ werden zentrale Entscheidungen verzögert“, wettert die SPÖ Leoben in einer Aussendung. Die Handlungsfähigkeit der kommunalen Politik werde eingeschränkt.

Gegenseitige Schuldzuweisungen

„Gerade in schwierigen Zeiten braucht die Stadt Leoben einen arbeitsfähigen Gemeinderat und die Bereitschaft aller politischen Kräfte, Verantwortung zu übernehmen“, heißt es. Die ausgefallene Sitzung habe dazu geführt dazu, dass wichtige Entscheidungen nicht getroffen werden konnten – zum Nachteil der Stadt und ihrer Bewohner, so die SPÖ Leoben.

„Dass Kurt Wallner aufgrund seines Unvermögens, die Querelen innerhalb seiner eigenen Partei in den Griff zu bekommen, mitten in der Urlaubszeit eine Sondersitzung einberuft, unterstreicht einmal mehr, dass er nicht mehr in der Lage ist, die Geschicke der Stadt verantwortungsvoll zu leiten“, erklärt FP-Vizebürgermeister Florian Wernbacher.

FP-Vizebürgermeister Florian Wernbacher war der einzige Vertreter seiner Fraktion © KLZ / Andreas Schöberl-Negishi

Bemerkenswert findet er die „Doppelmoral“ der Sozialdemokratie: „Als die Opposition eine Sondersitzung mit konkreten inhaltlichen Anträgen zur Kinderbetreuung und zur notwendigen Haushaltskonsolidierung einberufen hatte, verhinderte die SPÖ durch ihr Fernbleiben bewusst die Beschlussfähigkeit“, so Wernbacher.

Dieses Mal erwarte dieselbe SPÖ, dass die Opposition für ihre „parteiinternen Personalrochaden“ bereitstehe: „Diese politische Doppelzüngigkeit werden wir nicht mittragen.“