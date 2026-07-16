Um ehrenamtliche Helfer, etwa bei Feuerwehr oder Rettungsorganisationen, bei Einsätzen besser abzusichern, sieht das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz die Möglichkeit der Zusatzversicherung in der gesetzlichen Unfallversicherung vor. Diese hebt die Bemessungsgrundlage für Leistungen wie Unfall- oder Hinterbliebenenrente deutlich an. Bislang profitierten davon jedoch nicht pauschal alle.

Der Grund? Es gab keine umfassende Sammelverordnung, sondern nur Einzelverordnungen, deren Erlass in Eigeninitiative beantragt werden musste, was nicht immer gemacht wurde. Eine kürzlich erlassene Verordnung des Sozialministeriums hat nun eine Gesamtliste geschaffen und dieser auch neue Institutionen hinzugefügt. Ein wichtiger Schritt zur Absicherung freiwilliger Helfer, so Sozialministerin Korinna Schumann.

Sozialministerin Korinna Schumann © BMASGPK

Lawinenkommissionen in vier Bezirken

Davon profitieren etwa Lawinenkommissionen in vier steirischen Bezirken. Konkret sind das jene in Aich, Liezen, Mitterberg-Sankt Martin und Trieben (Liezen), Radmer (Leoben), Sankt Georgen am Kreischberg (Murau) sowie Tragöß-Sankt Katharein (Bruck-Mürzzuschlag). Auch der Rettungshundeverband sowie die Wasserrettung wurden neu in die Zusatzversicherung aufgenommen. Für jedes Mitglied müssen die Institutionen 1,16 Euro jährlich an die AUVA entrichten.

Dass man im Falle des Falles nun besser abgesichert ist, ruft ein positives Echo hervor. „Das ist absolut begrüßenswert“, meint etwa Dietmar Willnauer, Leiter der Lawinenkommission Trieben. „Der Teufel schläft nicht, es kann schneller gehen, als man glaubt.“ Auch er heiße diese Entwicklung grundsätzlich gut, meint sein Pendant in Liezen, Michael Schmölzer. Wobei es für die Lawinenkommission der Bezirkshauptstadt nicht von so großer Bedeutung sei wie vielleicht andernorts. „Weil wir uns bei unserer Tätigkeit nicht so exponieren.“