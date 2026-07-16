Geht es nach der SPÖ, soll das Land Steiermark die Kosten für Kinderschwimmkurse tragen. „Laut einer Erhebung des Kuratoriums für Verkehrssicherheit können immer weniger Menschen, vor allem Kinder und Jugendliche, schwimmen“, beklagt die Partei. Ein Teil des Problems: Freibäder, wo viele schwimmen lernen, sind für Gemeinden finanziell kaum noch stemmbar. „Deshalb brauchen Gemeinden Unterstützung beim Erhalt“, fordert Bärnbachs Bürgermeister Jochen Bocksruker, der für die SPÖ im Landtag sitzt.

Bärnbach ist für die Sozialdemokraten ohnehin ein Positivbeispiel: Die Stadtgemeinde bietet im Schlossbad bereits Gratisschwimmkurse für Kinder an. Möglich wird das durch eine Kooperation mit dem Verein „Bärnbach in Bewegung“ und das Engagement von Gemeinderätin Gudrun Windisch, die die Kurse leitet. „Als SPÖ Bärnbach ist es uns ein Herzensanliegen, einen Schwimmkurs zur Verfügung zu stellen“, so Bocksruker. Aber: „Es steht außer Zweifel, dass es sich hier um ein Angebot handelt, das eigentlich vom Land finanziert werden sollte.“