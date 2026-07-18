Am Bischofplatz in der Grazer Innenstadt herrscht Baustellenlärm. Gemeinsam mit dem Tummelplatz wird die Fläche ja bis 2027 umgestaltet. Im ältesten Gebäude am Platz ist man hingegen schon viele Schritte weiter. Die Sanierung des denkmalgeschützten Bischofshofs ist nach sechs Jahren fast abgeschlossen. Ein Innenhof wird noch verschönert und begrünt, da und dort sind noch ein paar Handgriffe notwendig, dann kann die Diözese Graz-Seckau endgültig einen Schlussstrich unter das Großprojekt ziehen.

„Für die Barrierefreiheit wurde im Haus ein neuer Lift eingebaut. Das war zwar möglich, hätte aber zur Folge gehabt, dass man in meinem Badezimmer steht, wenn man aus dem Lift kommt“, erzählt Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl schmunzelnd, während er die neugierigen Besucher in die neue Wohnung bittet, die er 2024 bezogen hat. Sie ist nun im Dachgeschoss zu finden, wo ein zu enges Stiegenhaus die Einrichtung von Büros unmöglich machte. Eine Herausforderung dabei: Wie sich herausstellte, waren Bombenschäden im 2. Weltkrieg nur unzureichend behoben worden, 18 Tonnen schwere Stahlträger verstärken nun die Dachkonstruktion.

„Das Pompöse ist nicht meins“

Samt, Gold und Ölgemälde könnte man in den Privaträumen des höchsten katholischen Würdenträgers der Steiermark vermuten. Tatsächlich zu sehen: weiße Wände, helles Holz und moderne Polstermöbel in dezenten Farben. Bei der Gestaltung der Wohnung hat sich Krautwaschl auf die Bauabteilung der Diözese verlassen. Nicht nur, weil er Schwierigkeiten mit dem räumlichen Sehen hat, sondern auch, weil Design-Fragen auf seiner Prioritätenliste ganz unten stehen. „Ich bin ohnehin kaum daheim. Als Bischof muass ma bei die Leit sein“, unterstreicht er – wie so oft – in gepflegtem Steirisch. Dass in der Wohnung zwar wertige Materialien verarbeitet wurden, die Einrichtung aber skandinavisch-schlicht wirkt, kommt dem Hausherren entgegen. „Ich mag nichts Schreiendes und das Pompöse ist nicht meins“, unterstreicht er.

Fußball und Badeenten

Nur in zwei Punkten hatte Wilhelm Krautwaschl als erster Mieter der neuen Bischofswohnung ganz klare Vorstellungen: Der Fernseher muss alle Stückln spielen, weil der steirische Oberhirte gern bei internationalen Fußballspielen mitfiebert. Und seine beachtliche Badeentensammlung muss einen guten Platz finden. Der Diözesanbischof steht nämlich mit viel Humor dazu: Seit sein Chauffeur ihm vor Jahren eine kleine Ente geschenkt hat, weil er die 80-Stunden-Arbeitswoche gerne in der Badewanne ausklingen lässt, haben die lustigen Tierchen einen Fixplatz im bischöflichen Haushalt. Von der Papst- bis zur Mozartente reicht die Palette der Tiere, die nun in einem Glaskasten über der Badewanne für Farbtupfer sorgen. 3-D-Drucker sei Dank ist sogar ein Exemplar dabei, das eine frappante Ähnlichkeit mit einem gewissen Wilhelm Krautwaschl hat. „Das hat sich irgendwann verselbständigt, ich bekomme immer wieder welche geschenkt. Und wenn ich in Rom bin, schaue ich selbst im Duck Store vorbei, wo man die unglaublichsten Modelle bekommt“, erzählt der Hausherr. Die Frage, die eine kleine Sauna im Bad aufwirft, wird beantwortet, noch bevor sie gestellt ist: „Es gibt Dinge, die kann man als Bischof einfach nicht machen. In eine öffentliche Sauna zu gehen, gehört dazu.“

Der Bischof als SK-Sturm-Fan

Dass im großzügigen Wohnbereich der eine oder andere Gegenstand – vom Papstbild bis zur DVD der Rosenheim-Cops – Einblicke in die Persönlichkeit des Hausherren gibt, macht ihm nichts aus. Im Gegenteil: Wer fragt, bekommt die Geschichte dazu erzählt. Wo es passt, garniert mit einem herzhaften Lachen. Ein Biene-Willi-Stofftier? „Eine Reminiszenz an meinen Namen. Eine gewisse Ähnlichkeit ist außerdem feststellbar“, meint der Bischof trocken mit einem Blick auf den etwas fülligeren Namensvetter. Nachsatz, auch wenn in einer Ecke der Wohnung theoretisch ein Home-Trainer steht: „Sport ist nichts für mich.“

Das gilt freilich nicht für den SK Sturm Graz. Ein Fan-Schal und ein Vereinstrikot zeugen davon. Auf den Regalen daneben: Bilder von Verstorbenen, wie sie bei Begräbnissen als Erinnerung verteilt werden. „Für mich ist das etwas Lebendiges. Ich denke an die Leute, wenn ich vorbeigehe. Ein Stoßgebet ist immer drin“, erklärt Krautwaschl. Platz hätten die Gegenstände, die dem Wohnraum eine persönliche Note verleihen, wahrscheinlich in ein, zwei Umzugskartons. Der Hausherr geht gern mit leichtem Gepäck durchs Leben. „Ich bin in meinem Leben 14 Mal umgezogen, da ist es wichtig, dass man sich von Dingen trennen kann. Wir haben hier außerdem keine bleibende Stätte, warum also Dinge anhäufen?“, erklärt er.

Kaum genutzt wird im Hause Krautwaschl die Küche. Der Herd bleibt in der Regel kalt, Frühstück und Mittagessen bereitet bei Bedarf die sogenannte „Pfarrhausfrau“ in den unteren Stockwerken des Hauses zu, wo sich auch die Büroräume der Diözesanleitung und des Ordinariats befinden. Viel genutzt wird hingegen – auch in der Privatwohnung des Bischofs – der von Bücherregalen umgebene Schreibtisch. „Hier kann ich mir im Unterschied zum offiziellen Büro ein gewisses Maß an Durcheinander leisten“, schmunzelt Krautwaschl.

Der Schreibtisch wird ebenso wie die Gebetsecke mit aufgeschlagener Bibel und Stundenbuch in Kürze allerdings für einige Zeit ungenutzt bleiben. Auch ein Bischof macht nämlich Urlaub. Wilhelm Krautwaschl zieht es dafür in ein Gästehaus mit kirchlichem Hintergrund in der Nähe von Rom. Der Koffer steht schon bereit, die Bücherauswahl für die Auszeit geht gerade ins Finale. „Normalerweise startet der Urlaub mit Donna Leon. Aber von ihr gibt es leider nichts Neues“, bedauert der Bischof.