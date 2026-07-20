Auf Google war der Marienplatz in Leoben bereits vor fünf Jahren leicht zu finden. Bei einem Lokalaugenschein in Waasen war es aber nicht zu sagen, wo genau ein Platz sein sollte, der diesen klingenden Namen tatsächlich verdient. Stadtpfarrer Markus Plöbst ging damals mit der Neugestaltung und Generalsanierung des „Hauses der Kirche“ um 1,2 Millionen Euro in Vorlage.

Damals betonte Plöbst, dass es mit der Stadt Leoben einen grundsätzlichen Konsens zur Neugestaltung des Marienplatzes gebe – allerdings müsse man sich noch über die Finanzierung Gedanken machen. Mittlerweile ist viel Wasser die Mur hinuntergeflossen, in Sachen Neugestaltung des Marienplatzes hat sich allerdings nicht allzu viel getan.

Knappe Finanzen als Bremsklotz

Das lag aber nicht nur an den knappen finanziellen Mitteln der Stadt, sondern auch an dem Umstand, dass das Abbruchhaus an der Donawitzer Straße, in dem früher die Gumpoldskirchner Stelzenstube von Klaus Sikora untergebracht war, bis zum Ableben der 100-jährigen Eigentümerin im Jahr 2025 von ihr selbst bewohnt wurde und noch nicht abgerissen werden konnte.

Danach erwarb die Baugenossenschaft Gebös die 2000 Quadratmeter Grund an dieser Stelle. „Wir sind derzeit in der Entwicklungsphase und schauen uns genau an, was sich dort realisieren lässt“, so Susanne Hauser von der Gebös damals. Sie verwies auch auf den Umstand, dass man nicht nur Wohnbau-, sondern auch gewerbliche Objekte umsetze.

Das Abbruchhaus an der Donawitzer Straße grenzt direkt an den Marienplatz © KLZ / Andreas Schöberl-Negishi

Jetzt kommt endlich wieder etwas Bewegung in die Sache: „Die Stadt Leoben plant im Herbst 2026 eine gezielte Neugestaltung des Marienplatzes im Bereich der Waasenkirche“, erklärt Kerstin Neukamp, Pressechefin der Stadt Leoben, auf Anfrage der Kleinen Zeitung. Dabei seien Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit sowie eine gestalterische Aufwertung des Platzbereichs vorgesehen.

Sanierungen und Anpassungen

Im Zuge der Arbeiten wird der Bereich des Gehsteigs in der Waasenstraße saniert und an den Straßenverlauf angepasst. „Durch die Vorziehung der Gehsteigkante im Bereich des Schutzweges werden die Sichtverhältnisse für Fußgänger und Fahrzeuglenker verbessert. Damit soll das Queren der Fahrbahn künftig sicherer und übersichtlicher werden“, so Neukamp.

Auch das Erscheinungsbild des Marienplatzes solle aufgewertet werden: „Die bereits am Vorplatz der Waasenkirche vorhandene Pflasterung wird auf jenen Platzbereich erweitert, der derzeit noch asphaltiert ist“, führt Neukamp aus. So solle ein harmonischeres Gesamtbild entstehen und der Platz stärker als zusammenhängender Bereich wahrnehmbar werden.

Umsetzung im Herbst 2026

Eine Adaptierung der Beleuchtung im Bereich Waasenstraße ist im Zuge der Bauarbeiten ebenfalls vorgesehen: „Die Umsetzung ist nach aktuellem Stand für Herbst 2026 geplant“, sagt Neukamp. Die Arbeiten hätten das Ziel, Plätze im Stadtgebiet nicht nur sicherer und funktionaler, sondern auch lebenswerter und einladender zu machen.

Die Gebös hat indes für ihr Grundstück, auf dem nach wie vor das Abbruchhaus an der Donawitzer Straße steht, noch keine konkreten Pläne, heißt es auf Anfrage der Kleinen Zeitung.