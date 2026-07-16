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Salzburg
Fest zur Festspieleröffnung will "etwas Besonderes bieten"
Vor den eigentlichen Salzburger Festspielen liegt nicht nur die am Freitag startende Ouverture spirituelle, sondern auch das Fest zur Festspieleröffnung. Am Samstag, Sonntag sowie am 24. Juli gibt es gleich drei Tage lang nicht nur Gelegenheit, Proben zu besuchen und Künstler kennenzulernen, sondern auch vielfältige andere Angebote. Insgesamt 78 Punkte umfasst das Programm, das heuer zum 20. Mal von der Kulturmanagerin Renate Stelzl zusammengestellt wurde.