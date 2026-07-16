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Wien
Finanz-Staatssekretärin will private Vorsorge begünstigen
Finanz-Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) will auch die dritte Säule des Pensionssystems - also die private Vorsorge - stärken. Nach Reformen bei der gesetzlichen Pension und der Betriebspension (erste und zweite Säule) wären Steuerbegünstigungen bei der privaten Vorsorge "der nächste logische Schritt", meint Eibinger-Miedl im APA-Gespräch. Die budgetären Auswirkungen der Wehrdienstreform könne man erst analysieren, wenn man sich auf ein Modell geeinigt habe.