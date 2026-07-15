Ist ja nicht so, dass Friedrich Merz die Ideen fehlten. Das „Entlastungskabinett“, beispielsweise, hat der zehnte deutsche Bundeskanzler erfunden. Ist allerdings auch so, dass Merz’ Ideen oft größer klingen als sie dann sind. Das Entlastungskabinett ist kein eigenes Gremium, sondern eine Sitzung, bei der sich die Regierungscrew mit Bürokratieabbau beschäftigt. Man tagt zum zweiten Mal pünktlich zu des Kanzlers zweiter „Sommerpressekonferenz“.

Die hat Merz nicht erfunden. Aber er kennt ihr Gewicht. Seine stets hochkontrollierte Vorvorgängerin Angela Merkel hat dort die Parole „Wir schaffen das!“ ausgegeben. Mit den bekannt unangenehmen Folgen für sie.

Anders als Merkel hat Merz sich verbal nicht immer im Griff. Und oft ignoriert er, dass in der Politik der Ton die halbe Botschaft ist. Erst jüngst ist er aufgetreten als Oberbefehlshaber der Republik: „Kulturpessimisten, Untergangspropheten, Nöler, Nörgler, Empörte, Berufskritiker: Wegtreten!“ Selbst Unionisten und sogar erklärte Merz-Fans haben da mal wieder die Augen gerollt.

Sanfter und stolperfreier Auftritt

Gemessen daran gelingt dem Kanzler der Auftritt an seinem 436. Tag im Amt geradezu sanft – und stolperfrei dazu. Seine wichtigste Botschaft packt er vorneweg. Die „großen Aufgaben“ seien begonnen, aber längst nicht getan. Die Koalition habe sich zusammengerauft, arbeite nun vertrauensvoll, gut und schnell.

Dummerweise sehen die meisten Regierten das ganz anders als Merz. Gerade mal 13 Prozent sind laut ARD-Deutschland-Trend mit der Arbeit der Bundesregierung zufrieden, der Kanzler persönlich rutschte um weitere drei Prozent auf denselben Wert ab – und ist damit seit März im freien Fall. Da wäre es schön, würde er die Frage nach seinem schwächsten Moment beantworten – oder wenigstens, welchen Fehler er am meisten bedauert.

Verpasste Chancen

Aber Merz wäre nicht Merz, verpasste er nicht erneut die Chance, sich mit ein bisschen Ehrlichkeit vor ganz großem Publikum wenigstens ein klitzekleines bisschen beliebter zu machen. Lächelnd drückt der Kanzler die Fragen weg. Da müsse er schon „länger nachdenken“ – und im Übrigen sei er „ein lernfähiges System“.

Denn er gibt ja zu, dass die Unzufriedenheit der Regierten ihn „beschäftigt“ und die fehlende Mehrheit seiner schwarz-roten Koalition, wäre jetzt Bundestagswahl, ihn „beschwert“. Beim Thema fehlende Verteidigungsfähigkeit und daraus folgende Aufrüstung bringt Merz dann sein Dilemma einmal fast auf den Punkt: „Wir müssen den Menschen erklären, warum wir das so sehen.“ Exakt müsste der Satz freilich beginnen mit: „Ich muss…“

Hier nützt der Kanzler also die Regierungscrew als sein höchstpersönliches Entlastungskabinett. Und es bleibt die misstrauische Distanz, mit der Merz die Regierten beäugt – zu viel Urlaub, zu oft krank, zu faul – und die umgekehrt natürlich auch ihn. Da mag der Kanzler noch so oft von seiner Zuversicht reden – und lächeln dazu.