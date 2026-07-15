Das kommt selten vor: Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) und Koalitionspartner, Landeshauptmannvize Martin Gruber (ÖVP) sind Freitagvormittag gemeinsam bei einem hochkarätigen Termin im Bundeskanzleramt. In Wien treffen sie Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ). Das parteiübergreifende Vierer-Gespräch unterscheidet sich deutlich von den sonst üblichen Vorsprachen beim jeweiligen Parteifreund in der Bundesregierung.

Rom und Wien entscheiden

Auf der Agenda stehen laut Koalitionssprecherin Barbara Wedenigg gewichtige und millionenschwere Themen, die Kärnten nicht alleine stemmen kann, die die Unterstützung des Bundes bzw. bilaterale Lösungen brauchen. Für den Sicherheitsausbau des Plöckenpasses bzw. eine Entscheidung für eine Variante etwa braucht es (nach dem dramatischen Felssturz von 2023) eine Lösung, die zwischen Wien und Rom zu treffen sei. Für den Breitbandausbau in Kärnten müsse es Sicherheit für die Gemeinden geben. Zuletzt wurden Zusagen des Bundes wieder zurückgenommen. Weitere Themen, die auf der Agenda stehen, sind die Wörthersee-Bahntrasse, ebenso die Weiterentwicklung des Rettungswesens und mehr Geld aus dem Katastrophenfonds des Bundes. Kärnten fordert zudem die Mitsprache bei der Aufteilung der EU-Fördermittel ein, das dürfe künftig nicht der Bund alleine machen.

Für den Sicherheitsausbau des Plöckenpasses braucht es Entscheidungen aus Rom und Wien © Leopold Salcher

Weitere Kärnten-Termine

Die gewichtigen Themen könnten dann auch in Kärnten nachbesprochen werden. Kanzler Stocker ist am 30. Juli im Lande bzw. am 11. August im Rahmen seiner Bundesländertour. Babler wird erst im Spätherbst nach Kärnten kommen.