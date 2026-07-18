Maximilian Albrecht hat alles im Blick. Seine schwarze Sonnenbrille kaschiert die Konzentration, die notwendig ist, um die „Friedl“ sicher durch den Lendkanal zu manövrieren. Das Wenden des Arbeitsboots ist Maßarbeit, das Vorankommen eine Geduldsfrage – speziell dann, wenn eine Schwanenfamilie die Aufräumarbeiten bremst.

Unterkriegen lassen sich die 23 zuständigen Mitarbeiter des Stadtgartenamts davon nicht. Seit wenigen Tagen befreien sie den Klagenfurter Lendkanal von Gegenständen, die dort nicht schwimmen sollten, sowie von Pflanzen, von denen es zu viele gibt. Dafür sitzt ein Arbeiter in einem kleinen Mähboot, stutzt die Unterwasserflora und liefert sie auf der „Friedl“ ab. Dort nehmen sie zwei Männer, mit Rechen ausgestattet, in Empfang. Auf der „Rosi“, einem dritten Boot, befindet sich der Steuermann des Mähroboters, der sich um die Böschung des Lendkanals kümmert. Es sind jährliche, unabdingbare Arbeiten.

Reinigung aus verschiedenen Gründen notwendig

„Und zwar aus zwei Gründen“, erklärt Heinz Blechl, Chef des Klagenfurter Stadtgartenamts. Einerseits verwildert der Kanal, würde man die Böschung nicht mähen. Andererseits schaden auch wildgewachsene Wasserpflanzen dem künstlichen Gewässer. Zu viele Makrophyten führen zu einem Sauerstoffmangel im Wasser – der Kanal würde kippen, die Tier- und Pflanzenwelt aussterben und ein unerträglicher Geruch entstehen. „Deshalb müssen wir darauf achten, dass der Sauerstoffgehalt passt“, sagt Blechl, der auf der „Friedl“ neben einem grünen Algen- und Pflanzenhaufen steht. Zweimal pro Tag steuert das 45 Jahre alte Boot einen Lkw an, der rund 15 Kubikmeter Material zur Stadtgartenzentrale liefert. Dort landet das Schnittgut in einem Häcksler und wird weiterverarbeitet.

An jenem Tag fischen die Mitarbeiter keine Besonderheiten aus dem Kanal. Immer wieder finden sie aber Fahrräder, Stühle oder Leichen. „Vor wenigen Jahren war das der Fall. Der Mitarbeiter dachte zuerst, dass es eine Schaufensterpuppe ist, bis er gemerkt hat, dass das kein Plastik ist“, sagt Blechl. Ein weiterer Grund, warum die Arbeit hart, unbeliebt und anstrengend, für die Stadt und den Wörthersee aber unerlässlich ist.

Das weiß auch Reinhold Totschnig. Der stellvertretende Leiter der Abteilung Klima- und Umweltschutz greift sich eine Handvoll der grünen Algen-Pflanzen-Mischung und steckt sie in ein Marmeladenglas. Die Probe wird auf Herz und Nieren geprüft, um mehr über den 500 Jahre alten Kanal zu erfahren. „Der Zustand des Lendkanals ist in Ordnung“, weiß Totschnig auch so. Steuert die Stadt aber bald nicht gegen, wird das nicht so bleiben.

Anfang der 1970er-Jahre wurde der Lendkanal zum letzten Mal saniert. Seitdem wachsen die Sedimente und der Wasserstand sinkt – eine giftige Kombination für die Tier- und Pflanzenwelt, die sich auf den Wörthersee auswirken kann. Wird der Kanal nicht saniert, kippt er trotz der jährlichen Reinigung. Im absoluten Notfall müsse die Stauklappe im Lendhafen geöffnet werden, um mit der künstlich erzeugten Fließgeschwindigkeit den Kanal „auszuputzen“. Gleichzeitig würde so aber der Wasserstand des Wörthersees sinken – eine heikle Angelegenheit.

Lendkanal als „Kinderstube“

Kanal und See sind untrennbar miteinander verbunden. „Der Lendkanal ist für die Fischfauna des Wörthersees wichtig. Hier befinden sich viele Laichgebiete“, sagt Totschnig. Die 20 Fischarten, die im Wörthersee leben, nutzen den nährstoffreichen Lendkanal als „Kindertube“. Nur ihnen ist das Schwimmen durch die unzähligen Tausendblätter im 500 Jahre alten Kanal erlaubt. Menschen dürfen im Lendkanal nicht baden.

Der ist Privatsache der Stadt, die nur SUP- und Kajak-Fahrer duldet und Booten die Fahrt vom See bis zum Seeparkhotel erlaubt. Dass eines Tages eine kommerzielle Schifffahrt den Lendhafen mit dem Pyramidenkogel verbindet, ist nicht ausgeschlossen. „Die Pläne dafür liegen in Schubladen“, sagt Blechl. Ohne besagter Sanierung bleiben sie aber dort liegen.

Bis dahin wird seine Mannschaft noch öfters ausrücken, um den Lendkanal aufzuräumen. Mehrere Wochen steuert Kapitän Albrecht seine „Friedl“ dafür noch durch den Kanal.