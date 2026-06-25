Denkt man an den Wörthersee, denkt man an ein einzigartiges, türkisfarbenes Wasser, das auch an der Mündung des Lendkanals im Sommer zu bewundern ist. Der künstlich gegrabene Kanal überzeugt dieser Tage aber nicht mit einem derartigen Farbenspiel, im Gegenteil. Eine grüne Schicht bedeckt einen Großteil des vier Kilometer langen und gut 500 Jahre alten Wasserkanals. Doch warum?

Dabei handelt es sich um aufschwimmende Algen, die jedes Jahr in den Sommermonaten auftauchen und den Lendkanal bedecken. „Diese Algenbildung ist nicht schädlich. Die Abteilung Klima- und Umweltschutz führt dazu ein laufendes Monitoring der Wasserqualität durch, misst den Sauerstoffgehalt und entnimmt Wasserproben“, heißt es aus dem Magistrat Klagenfurt. Die Algen sind somit zwar nicht gefährlich, der Anblick bleibt aber gewöhnungsbedürftig. Dass sich die Algendecke ohne Konsequenzen im Kanal ausbreiten darf, stört Leser der Kleinen Zeitung: „Jede andere Stadt würde sich glücklich schätzen, wenn man so einen Wasserweg zu einem See hätte“, meint einer.

Die Algen sind nicht schädlich, informiert die Stadt © Peter Rass

Kanal wird zweimal im Jahr gemäht

Zweimal im Jahr wird der Lendkanal gereinigt. Bei den Mäharbeiten werden die Unterwasserpflanzen und im Zuge dessen auch die aufschwimmenden Algen entfernt. „Dadurch wird dem Lendkanal organische Substanz entnommen, die beim Belassen im Gewässer absterben und dabei Sauerstoff verbrauchen und Nährstoffe freisetzen würde“, übermittelt der Magistrat. Die nächste Reinigung soll im Juli stattfinden. Dennoch nimmt die ökologische Stabilität des Gewässers stets ab.

Darauf weist das Stadtgartenamt seit einigen Jahren hin. Während die Ablagerungen wachsen, sinkt der Wasserstand. Die Folgen für die Tier- und Pflanzenwelt wären verheerend und für jene, die am Lendkanal spazieren, riech- und sichtbar. Um das zu vermeiden, muss der Kanal entweder ausgebaggert oder großzügig gesaugt werden. Im Zuge des Projekts „Sedi-Lend“ wollte die Stadt gemeinsam mit der Boku Wien den genauen Zustand des Kanals, die Sedimentschichten sowie die richtige Sanierungsart bestimmen. Aus budgetären Gründen passierte das aber bis heute nicht.

Schon in den 1970er-Jahren rückten Bagger, Lkw und Schubraupen für die Reinigung an. Wenige Jahre später wurde der Kanal mithilfe von Booten gesaugt. Auf Höhe des Schrottenturms wurde der Schlamm im See wieder ausgelassen.