Von Donnerstag bis Samstag geht es in Leoben wieder heiß her, wenn einmal mehr Hunderte Metalfans zum Area 53 Festival nach Schladnitz pilgern. Ob das nicht nur für die Stimmung, sondern auch für die Temperaturen gilt, weiß Meteorologe Christian Pehsl von Geosphere Austria: „In den kommenden Tagen ist mit sommerlichem Wetter zu rechnen, es bleibt allerdings nicht wirklich stabil. Vor allem am Freitag kann es noch ordentlich heiß werden“, berichtet er.

Am Donnerstag ist der Himmel noch in eine dichte Wolkendecke gehüllt, doch pünktlich zum Auftritt von „Matter of Taste“ um die Mittagszeit lässt sich die Sonne blicken. „Am Nachmittag sind vereinzelte Gewitter möglich, es kann aber auch sein, dass es in Leoben trocken bleibt. Die Temperaturen steigen auf bis zu 28 Grad“, erläutert Pehsl. Für die Metalfans heißt das: Sonnenbrille und Regenjacke sind gleichermaßen gute Begleiter.

Kräftiges Gewitter am Freitag

Am Freitag werden die Festivalbesucher nicht nur durch Headbangen ins Schwitzen kommen, denn bis in den frühen Nachmittag ist mit viel Sonne und Höchsttemperaturen von bis zu 32 Grad zu rechnen. Die Stimmung bleibt zwar heiß, das Wetter schlägt am Nachmittag allerdings deutlich kühlere Töne an. Dann könnte es nicht nur von der Bühne laut werden: „Im Laufe des Nachmittags leitet eine Kaltfront einen Wetterumschwung ein und sorgt für verbreitete, teils kräftige Gewitter“, warnt Pehsl.

Am Freitag erreichen die Temperaturen bis zu 32 Grad © Thomas Eisenpass

Nach der Abkühlung am Freitag präsentiert sich das Wochenende deutlich milder. Bei Höchsttemperaturen um die 25 Grad bleibt es sommerlich, einzelne Gewitter können aber weiterhin auftreten. Gravierende Unwetter zeichnen sich laut dem Meteorologen derzeit nicht ab. So dürfte das Festival zwar von Sonne, Wolken und Gewittern begleitet werden – die lautesten Töne sollten dennoch von der Bühne kommen.