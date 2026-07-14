Viel Geduld brauchten Autofahrer am Dienstagnachmittag rund um Graz. Auf der Pyhrnautobahn kam der Verkehr nach einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen für gut zwei Stunden zum Erliegen. Verletzt wurde niemand.

Passiert ist der Unfall kurz nach 14.30 Uhr unmittelbar nach dem Nordportal des Gratkorntunnels in Fahrtrichtung Norden. Im Baustellenbereich, wo eine 60-km/h-Beschränkung gilt, touchierte eine 56-Jährige mit einem Lkw einen neben ihr fahrenden Pkw. Dieser wurde gegen die linke Betonleitwand geschleudert. Zwei nachkommende Pkw prallten in Folge auf die beiden Unfallfahrzeuge.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand großer Sachschaden. Zwei nicht mehr fahrbereite Pkw mussten von einem Abschleppunternehmen weggebracht werden.

In Richtung Norden ging nichts

Der Gratkorntunnel war aufgrund der Bergungsarbeiten rund zwei Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt. In weiterer Folge musste auch der Plabutschtunnel vorübergehend gesperrt werden, der Verkehr wurde blockweise abgefertigt. In Fahrtrichtung Norden kam es zu einem langen Stau, der bis nach Kalsdorf zurückreichte.