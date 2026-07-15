Am heutigen Mittwoch könnte ein Gericht im russischen Kaliningrad österreichischen Kernaktionären der Strabag und deren Umfeld verbieten, sich im Ausland gegen milliardenschwere russische Schadenersatzurteile zugunsten des russischen Strabag-Aktionärs Rasperia Trading Limited zur Wehr zu setzen.

Tangiert davon wäre etwa eine seit langem angedachte Klage der RBI in Österreich. Gleichzeitig läuft derzeit vor Gericht ein intensiver Streit um Immobilien aus dem Strabag-Umfeld in Moskau. Dabei geht es um das „Wien-Haus“ sowie das „Kärntner Haus“, in dem Karin Kneissl einst ein „Österreich Institut“ eröffnete.

Seit im April 2022 EU-Sanktionen gegen den russischen Milliardär Oleg Deripaska dazu geführt hatten, dass die Ausübung von Rechten des zumindest in der Vergangenheit von Deripaska kontrollierten russischen Strabag-Kernaktionärs Rasperia Trading Limited blockiert wurde, läuft eine erbitterte Auseinandersetzung zwischen den österreichischen und dem russischen Kernaktionären des Baukonzerns.

Während sie in Österreich vor Gericht keinen Erfolg hatte, läuft es in Russland für die Holdinggesellschaft mit Sitz in Kaliningrad deutlich besser: Rasperia brachte seit 2024 vier Klagen ein und erhielt mehr als zwei Milliarden Euro Schadenersatz zugesprochen.

Pönale von einer Mrd. Euro gefordert

Am Mittwochnachmittag wird sich das Kaliningrader Handelsgericht mit einer bereits im Juni 2025 von Rasperia eingebrachten Klage beschäftigen. Konkret soll Strabag-Kernaktionären sowie der Raiffeisen Bank International (RBI) untersagt werden, vor Gerichten und Schiedsgerichten außerhalb Russlands gegen Rasperia vorzugehen. Sollte das Gericht der Klägerin Recht geben, würden die Geklagten bei Verstoß gegen diese Kaliningrader Vorgabe zur Zahlung einer Pönale von mehr als einer Milliarde Euro in Russland verpflichtet werden.

Im Fall einer Entscheidung zugunsten von Rasperia sowie einer etwaigen Bestätigung durch die Berufungsinstanz wäre mit keinen unmittelbaren Konsequenzen zu rechnen. In Hinblick auf die Klage hatten die österreichischen Strabag-Kernaktionäre bereits im September 2025 eine beim Schiedsgericht in Amsterdam eingereichte Klage zurückgezogen. Auch hatte RBI bisher auf seit zumindest Anfang 2025 angedachte Schritte vor österreichischen Gerichten verzichtet, mit denen die Bank zur Minderung eines in Russland durch Rasperia-Klagen eingetretenen Schadens auf Rasperia-Vermögenswerte in Österreich hätte zugreifen wollen.

Auf Grundlage von zwei Rasperia-Klagen hatte die russische Tochterbank der RBI Russland 2025 knapp zwei Mrd. Euro und 2026 weitere 300 Mio. Euro bezahlen müssen, um die Rasperia als Strabag-Aktionär geschädigt worden sein will. Die russische Raiffeisenbank war formal dabei von Rasperia nur deshalb geklagt worden, weil sie in einem Verwandtschaftsverhältnis zum Strabag-Aktionär Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien steht. Letztere ist Eigentümerin der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien, die ihrerseits 25 Prozent am Mutterkonzern der Raiffeisenbank Russland, RBI, hält.

Kampf um Wien-Haus und Kärntner Haus in Moskau

Intensiv beschäftigen sich russische Gerichte derzeit mit der bisher letzten, vierten und Anfang Mai 2026 in Kaliningrad eingebrachten Rasperia-Klage, in der es der russische Strabag-Aktionär insbesondere auf Eigentum der Haselsteiner Familien-Privatstiftung in Russland abgesehen zu haben scheint. Geklagt wurden die Strabag SE, vier Töchter oder Beteiligungen des Baukonzerns, die Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien und Hans Peter Haselsteiner als Strabag-Aktionäre sowie eher unerwartet eine SGS Scharmützelsee Golfhotel & Sportanlagen GmbH mit Sitz in Bad Saarow östlich von Berlin. Letztere wurde in der Vergangenheit als Tochterunternehmen von Haselsteiner bezeichnet, laut deutschem Unternehmensregister und Wirtschafts-Compass steht es nunmehr mehrheitlich im Besitz von Haselsteiners HPH Privatstiftung und der mit der Raiffeisen Holding Wien-Niederösterreich verbundenen Arion Immobilien & Development Privatstiftung.

Die Klagssumme beläuft sich auf knapp 30 Millionen Euro und die Klage selbst zielt laut Gerichtsregister auf russische Gesellschaften mit Immobilienvermögen vor Ort ab. Konkret genannt werden AO Amerustroj, AO Wenski Dom (Wien-Haus) und AO Kerntner Chaus (Kärntner Haus), die SGS Scharmützelsee laut Spark unter anderem gemeinsam mit dem seit 2022 sanktionierten Moskauer Luftfahrtinstitut MAI besitzt. Weiters von der Klage tangiert ist die im Besitz von zwei Strabag-Tochterfirmen stehende OOO Ranita, die auf Grundlage einer einstweiligen Verfügung aus Kaliningrad derzeit nicht mehr veräußert werden kann.

Verzicht auf 30 Millionen Euro von RBI-Tochter

Einige der von diesem Verfahren betroffenen russischen Firmen, die Strabag selbst und Hans Peter Haselsteiner als Person haben seit Juni jeweils vergeblich gegen vom Gericht beschlossene einstweilige Verfügungen Rechtsmittel eingebracht sowie Moskau als Gerichtsstandort beantragt. Für 30. Juli ist eine Verhandlung dieser Causa in Kaliningrad angesetzt.

Als Grundlage für die neueste Klage dient die im August 2025 eingebrachte zweite Schadenersatzklage gegen Strabag-Kernaktionäre und deren Umfeld, bei der der russischen Holdinggesellschaft bereits im März 2026 rechtskräftig 339 Millionen Euro zugesprochen wurden: Rasperia hätte damals eigentlich die gesamte Summe von Konten der Raiffeisenbank Russland bei der russischen Zentralbank einziehen lassen können. Aus zunächst unbekannten Gründen habe die Klägerin jedoch auf etwa 30 Millionen dieser Schadenersatzsumme verzichtet, erläuterte am Montag ein RBI-Sprecher auf APA-Nachfrage. Weshalb Rasperia nunmehr mit höherem Aufwand diese Restsumme beim Moskauer Immobilienbesitz von Haselsteiner und Co. zu lukrieren versucht, ist unklar.