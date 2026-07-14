Er galt als einer der engsten Verbündeten Donald Trumps, jüngst verstarb der einflussreiche US-Senator Lindsey Graham aus South Corolina. Der US-Präsident war mit einem Ersatz schnell bei der Hand: Grahams jüngere Schwester Darline Graham Nordone übernimmt dessen Amtsgeschäfte. Nun in seine Fußstapfen zu treten, dürfte der Angelobten eine Herzensangelegenheit sein: Ihr Bruder hatte sich den „Ruf als konservativer Problemlöser und als einer der entschiedensten Verfechter einer starken Landesverteidigung erworben“, ist

auf seiner Website zu lesen.

Zuerst kritische Töne, dann Treue

Während der Vorwahlen 2016 und nach dem Sturm auf das Kapitol 2021 kritisierte Graham den US-Präsidenten mit deutlichen Worten. Am Ende stellte er sich aber in den Dienst des Präsidenten und stand ihm öffentlich resolut zur Seite. Das dürfte Trump nicht vergessen haben: Bei der Besetzung wichtiger Posten spielen für ihn bekanntlich uneingeschränkte Loyalität und Treue bei dessen Zickzack-Politik die maßgebliche Rolle, diesbezüglich dürfte er mit Graham Nordone auf der sicheren Seite sein. Zweifel meldet indes die „Washington Post“ an: Die Neo-Politikerin habe noch nie ein öffentliches Amt bekleidet, ihre politischen Ansichten seien unbekannt.

Historisch ist ihre Rolle trotzdem: Graham Nordone wird die erste Frau sein, die im überaus konservativen South Carolina den Senat vertritt, ihre Vita auf Wikipedia ist indes überschaubar: 1964 wurde sie in einer Kleinstadt im Nordwesten von South Carolina geboren, ihre Eltern betrieben dort eine Bar. Nach dem Tod ihrer Mutter zog sie zu Verwandten, ihr Bruder adoptierte sie vor seinem Eintritt in die Air Force, um ihr das College zu finanzieren. Nach einem Bachelor in Soziologie arbeitete sie lange Zeit

in der Behindertenhilfe.

„Liebe kleine Schwester“

South Carolinas Gouverneur Henry McMaster ließ wissen, Grahams „liebe kleine Schwester“ werde dessen Amt übernehmen – dass sich zuvor Trump dafür ausgesprochen hatte, sie als seine Nachfolgerin zu ernennen, dürfte eine gewisse Rolle gespielt haben. Es gehe darum, die Arbeit ihres Bruders zu vollenden, erklärt die 62-Jährige: „Lindsey war immer für mich da, und jetzt werde ich für ihn da sein.“ Bei den wichtigen Zwischenwahlen im November wollte Graham für eine fünfte Amtszeit im Senat antreten – seine vierte und letzte hätte im Jänner 2027 geendet: Bis dahin übernimmt nun seine Schwester.

In den USA gibt es jedenfalls eine lange Tradition, wonach Familienmitglieder ohne große Formalitäten nach dem Tod von Abgeordneten deren Stelle einnehmen, um deren Amtszeit zu beenden. Laut Angaben des US-Repräsentantenhauses aus dem Jahr 2025 sind insgesamt 45 verwitwete Frauen direkt in den Kongress eingezogen – 38 davon in das Repräsentantenhaus, sieben in den Senat.