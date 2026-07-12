In der Erklärung zu seinem Tod hieß es, seine Familie bedanke sich "bei allen, die für sie beten". Sie bitte "um Respekt für ihr Privatleben in dieser extrem schwierigen Zeit".

Graham vertrat in der Außenpolitik eine harte Linie gegenüber Russland und dem Iran. Laut US-Medienberichten war er gerade von einer Reise aus der Ukraine zurückgekehrt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte dem Republikaner am Freitag auf X für seinen zehnten Besuch in dem von Russland angegriffenen Land gedankt und Aufnahmen von dem Treffen verbreitet.

Noch am Samstag hatte sich Graham gemeinsam mit einem republikanischen und zwei demokratischen Kollegen auf verschärfte Sanktionen gegen Russland geeinigt. Heute war bei NBC News eigentlich ein Interview mit ihm geplant, wie der Sender berichtete.