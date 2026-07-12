Der US-amerikanische Senator Lindsey Graham ist tot. Er starb im Alter von 71 Jahren an einer „plötzlichen Erkrankung”, wie sein Büro in den sozialen Medien mitteilte. Graham saß seit 2003 als Vertreter des Bundesstaats South Carolina im Senat der Vereinigten Staaten.

Graham war Vorsitzender des Haushaltsausschusses des Senats und kandidierte im November für eine fünfte sechsjährige Amtszeit im Senat. Er war eines der bekanntesten Mitglieder der Kammer und eine wichtige Stimme innerhalb der Partei in Fragen der Verteidigung und der internationalen Beziehungen.

„Am Abend des 11. Juli ist US-Senator Lindsey Graham nach kurzer, plötzlicher Krankheit verstorben“, teilte sein Büro in einer Erklärung mit. „Die Familie von Senator Graham bittet in dieser schweren Zeit um Gebete und um Wahrung ihrer Privatsphäre.“

Herzstillstand

Rettungskräfte rückten am Samstagabend zu einem Notruf wegen „Herzstillstands“ in Grahams Haus auf dem Capitol Hill aus, wie aus von NBC News erhaltenen Polizeifunkaufzeichnungen hervorgeht.

Graham war gerade von einer Reise nach Kiew in der Ukraine zurückgekehrt, wo er am Freitag den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getroffen hatte.