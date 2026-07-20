Bunte Seidenblumen, frische Stroop-Waffeln, exklusiver Käse, extravagante Mode und Dekoartikel: Mit ihrem außergewöhnlichen Shop-Konzept wollte Yvonne Reisinger nicht nur holländisches Flair und somit ein kleines Stück ihrer Heimat in die Oststeiermark bringen, sondern auch ein echtes Einkaufserlebnis schaffen, um der steigenden Online-Konkurrenz entgegenzuhalten.

Davor führte die gebürtige Niederländerin neben ihrem Tattoo-Geschäft Mystery Touch, 16 Jahre lang das Modegeschäft „Inked Fashion“, das sie im Oktober 2024 schloss. Nur zwei Monate später eröffnete sie ihren „Amsterdam Concept-Store“ im ersten Stock des Gleisdorfer Einkaufszentrums (GEZ). Nach knapp zwei Jahren ist dort Ladenschluss. Die Unternehmerin hat sich entschieden, das Geschäft mit 15. August zu schließen. Aktuell läuft ein großer Abverkauf.

Neben Mode und Dekoartikel gab es auch typisch holländische Süßigkeiten und Käse © KLZ / Veronika Teubl-Lafer

Am falschen Konzept sei es nicht gelegen, wie die 55-Jährige betont: „Die Kunden haben den Shop gut angenommen. Zu Weihnachten und bei den Langen Einkaufsnächten war der Laden voll. Unter der Woche kamen Leute auch gerne zum Kaffeetrinken.“

„Schnellebiges Geschäft“

Allerdings: „Der Standort im ersten Stock war nicht ideal. Viele wussten gar nicht, dass es uns gibt. Die Laufkundschaft fehlte und ohne die geht es nicht.“ Wäre es in einer Großstadt wie Graz besser gelaufen? „Möglich, da habe ich mich aber nicht drübergetraut, die Mieten wären extrem teuer gewesen“, sagt die Unternehmerin.

Auch Kaffee wurde im Laden angeboten © KLZ / Veronika Teubl-Lafer

Generell sei es heutzutage schwer, einen stationären Handel wirtschaftlich zu führen. Online-Shopping ist eine große Konkurrenz, vor allem die Dekobranche sei ein schwieriges Pflaster. Das Geschäft sei schnellebig.

„Viermal im Jahr musste ich die Ware komplett ändern und der Jahreszeit anpassen. Pro Saison waren das 30.000 bis 40.000 Euro. Beim Lutz gibt es im Jänner schon die Osterdeko, da kann ich als kleiner Laden einfach nicht mithalten", sagt Reisinger. Hinzu kommt die wirtschaftliche Lage: „Die Leute schauen mehr aufs Geld und greifen eher zu Billigware.“

Laut Reisinger sei der Standort im Obergeschoss des GEZ nicht ideal gewesen © KLZ / Veronika Teubl-Lafer

„Wollte sauber abschließen“

Die Entscheidung, den Laden zu schließen, war nicht einfach, die emotionale Bindung groß. „Natürlich ist es sehr traurig, das hier war mein Traum. Aber man muss auch ehrlich sein und abbrechen können, wenn man sieht, dass es nicht läuft.“ Ein Konkurs wäre für die Unternehmerin nicht in Frage gekommen. „Ich wollte sauber abschließen.“

Auch wenn Reisinger die Reißleine ziehen musste, ist sie trotzdem dankbar für die Zeit. „Die Idee, das Konzept, die Umsetzung stammt alles von mir. Viele dachten ja, das ist ein Franchise-Betrieb und uns gibt es auch in anderen Städten. Ich bin stolz, den Schritt gewagt zu haben.“

Nur wenig Laufkundschaft fand den Weg in den Concept Store im ersten Stock © KLZ / Veronika Teubl-lafer

Wie es nach dem 15. August weiter geht? „Jetzt konzentriere ich mich mal auf den Abschluss und dass wir so viel wie möglich noch verkaufen können. An den beiden Tip-Kirtagstagen gibt es darum Flohmarkttage mit minus 50 Prozent.“ Und die Ware, die übrig bleibt? „Mit der wäre die Idee einen Pop-up-Store zu eröffnen“, so Reisinger. Wann und wo steht noch nicht fest. „Eventuell neben dem Mystery Touch oder in einer freien Fläche in der Innenstadt.“