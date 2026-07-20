Er sei ein Meister darin, Schwierigkeiten zu kompensieren – so beschreibt sich René Piwerka aus Frohnleiten. Der 52-Jährige absolvierte erfolgreich sein Studium, ist verheiratet, hat erwachsene Kinder, einen soliden Job. Kurz, er steht mit beiden Beinen fest im Leben. Wären da nicht die Depressionen: „Mit 30 habe ich mich das erste Mal in fachärztliche Behandlung gegeben.“ Viele Jahre der erfolglosen Behandlung folgen, auch medikamentöse Therapien schlagen fehl. Die richtige Diagnose erhält er erst im Alter von 50: ADHS im Erwachsenenalter.

Seine Geschichte ähnelt jener von Christian Opresnik aus Judenburg frappant. Auch er litt 20 Jahre an massiven psychischen Problemen und entwickelte sogar eine schwere Alkoholsucht, ehe er mit 41 Jahren mit ADHS diagnostiziert wird. Im November 2025 machte Opresnik seine Geschichte in der Kleinen Zeitung öffentlich mit dem Ziel, Betroffene zu vernetzen. Das ist gelungen: „Ich habe den Bericht gelesen und Christian sofort kontaktiert. Uns verbindet, dass wir ewig um eine passende Diagnose gekämpft haben“, erzählt Piwerka.

Mittlerweile organisiert Christian Opresnik Stammtische für Betroffene in Judenburg und Graz (Details siehe unten), auch René Piwerka ist dort regelmäßig zu Gast. Dass auch er seine Geschichte öffentlich macht, hat einen Grund: „Ich hoffe, dass wir ADHS entmystifizieren können. Damit mehr Menschen in kurzer Zeit die passende Diagnose erhalten.“

„ADHS ist hochindividuell“

Piwerka gibt den Ärzten keinerlei Schuld an seiner Odyssee. „Niemand wollte mir schaden, es fehlte damals vielleicht einfach an den richtigen Diagnosemöglichkeiten.“ Der Verdacht auf ADHS bestand schon früh, zwei Ärzte schlossen dies aber aus. „Ich hatte als Kind keine typischen ADHS-Symptome. ADHS ist hochindividuell, es geht jedem anders.“ Probleme mit der Konzentration gab es zwar, „aber ich konnte das kompensieren. Mit dem Preis, so viel Energie aufzuwenden, dass ich depressiv wurde.“ Bis zu fünf Tabletten schluckt der Familienvater zeitweise pro Tag – ohne Besserung. „Menschen lernen, im Leben klarzukommen. Das heißt aber nicht, dass das Problem weg ist.“

Heute reicht eine Tablette: Ritalin. „Ich wurde intensiv getestet und die Diagnose ADHS war schlussendlich eindeutig. Mir geht es wesentlich besser, es ist eine große Erleichterung.“ Depressive Episoden hat der Frohnleitener kaum noch. „Aber natürlich ist es keine Wunderheilung. Das Ziel ist es, klarzukommen – und dass das Klarkommen nicht mehr schwer fällt.“

Christian Opresnik rief die Stammtische in Judenburg und Graz ins Leben © KLZ / Sarah Ruckhofer

Stammtische für niederschwelligen Austausch

Der Frohnleitener wünscht sich auch eine bessere Aufklärung über ADHS: „Es gibt heute klare Leitlinien für ADHS bei Erwachsenen. Vielfach fehlt aber die Information, es gibt noch immer viele, die nicht diagnostiziert sind.“ Die Stammtische werden indes gut angenommen, „es ist ein Austausch unter Betroffenen, alles ist sehr niederschwellig“. Willkommen sind auch Personen ohne klare Diagnose, die vermuten, an ADHS zu leiden. „Oft ist es schwierig, auf die richtige Diagnose zu kommen. Man weiß, dass ADHS oft mit Suchterkrankungen, herausforderndem Verhalten und Depressionen einhergeht“, schildert Piwerka. „Wenn man, wie ich, lange wegen Depressionen in Behandlung ist und keine Besserung eintritt, trotz Medikamenten – dann sollte man die Diagnose vielleicht in Frage stellen.“

Der Steirer rät allen, sich fachliche Hilfe zu suchen. „Man sollte sich nicht zu sehr auf das Internet verlassen. Umgekehrt ist eine Sensibilisierung natürlich wichtig, weil bei ADHS noch immer viele nur an Kinder denken.“ Wichtig sei es, schnell zur richtigen Stelle zu kommen – und da kommen wieder die Stammtische ins Spiel. „Es gibt viele Institutionen, die helfen können. Gerne geben wir dazu Tipps.“

„In der Regel Diagnose schon in der Kindheit“

Wie ADHS diagnostiziert wird und was die Krankheit „maskieren“ kann, haben wir im Vorjahr Michael Lehofer, Universitätsprofessor für Psychiatrie, klinischer Psychologe sowie bis Juni diesen Jahres Primarius und ärztlicher Direktor am LKH Graz II gefragt.