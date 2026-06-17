Billa ist in Österreich Vorreiter für die Stille Stunde, eine Zeit, in der einzelne Filialen Menschen mit sensorischer Überempfindlichkeit, wie es Menschen mit Autismus, ADHS, Depressionen, Angststörungen oder Migräne sind, ein stressfreieres Einkaufen ermöglichen, indem sie die Reize reduzieren, die ein Supermarkt eben so hat: Musik aus Lautsprechern, Durchsagen, piepende Kassen, scheppernde Rollwagen mit neuer Ware, grelles Licht. Seit 2021 wird die Maßnahme in ausgewählten Filialen umgesetzt.

Weil sie so gut angenommen wird, weitet die Supermarktkette das Angebot nun aus. Ab 24. Juni findet die Stille Stunde jeden Mittwoch von 14 bis 15 Uhr zumindest in einem ausgewählten Billa oder Billa Plus pro Bezirk statt. Österreichweit und auch in Kärnten. Und zwar jeden Mittwoch zwischen 14 und 15 Uhr. Sieben Billa-Filialen in Kärnten bieten die Stille Stunde schon bisher an. Sechs weitere Märkte in Kärnten kommen dazu.

Kurt Aschbacher © Billa

„Mit der Stillen Stunde schaffen wir eine reizärmere Einkaufsatmosphäre, die Menschen mit Autismus, Personen mit anderen Neurodivergenzen und allen zugutekommt, denen ein ruhigeres Einkaufen guttut“, sagt Kurt Aschbacher, Billa-Vertriebsdirektor in Kärnten. Konkret werden in der Stillen Stunde Radio, Werbespots und Lautsprecherdurchsagen in den Märkten deaktiviert. Das Licht in der Filiale wird gedimmt, die Kassen werden leiser gedreht und der Backofen im Backshop pausiert. Indem Bestellungen an der Feinkosttheke abgelegt und nicht persönlich ausgehändigt werden, wird der direkte Kontakt minimiert. Durch das bewusste Verlangsamen des Scannens und Abrechnens an der Kassa sollen Kunden und Kundinnen in der Stillen Stunde genug Zeit zum Verstauen ihrer gekauften Waren. Und natürlich können in der Stillen Stunde auch Menschen einkaufen gehen, die kein Problem mit Reizüberflutung haben.