Kürzlich stand das Osttiroler Debanttal ganz im Zeichen der Biodiversität: Der Nationalpark Hohe Tauern lud zum 20. „Tag der Artenvielfalt“. Rund 60 ehrenamtliche Experten aus unterschiedlichen Fachbereichen erfassten und dokumentierten Tiere, Pflanzen und Pilze. Das Debanttal – mit 16 Kilometern das längste, in sich geschlossene Almtal Österreichs – bietet ideale Voraussetzungen für diese groß angelegte Erhebung. Unterschiedliche Lebensräume wie Moore, Quellfluren, alpine Rasen, Lärchen-Zirbenwälder sowie Schutt- und Blockhalden schaffen ein außergewöhnlich vielfältiges Mosaik an Arten und ökologischen Nischen.



Seit der ersten Veranstaltung 2007 haben die „Tage der Artenvielfalt“ eindrucksvolle Ergebnisse geliefert: Mehr als 80.000 Einzelbeobachtungen und rund 6000 dokumentierte Arten. Bemerkenswert ist, dass etwa elf Prozent aller im Nationalpark bekannten Arten im Rahmen dieser Erhebungen nachgewiesen wurden.

Rund 60 ehrenamtliche Experten aus unterschiedlichen Fachbereichen erfassten und dokumentierten Tiere, Pflanzen und Pilze in der Nationalparkgemeinde Nußdorf-Debant © Angelika Riegler/NPHT

Das Warten auf die finalen Ergebnisse

Ein wesentliches Markenzeichen der „Tage der Artenvielfalt“ sind die überraschenden Funde. Besondere Höhepunkte waren diesmal die Beobachtungen der Arktischen Smaragdlibelle, des Flachen-Alpenlaufkäfers und der seltenen Schweizer Bergwald-Erdeule. Insgesamt wurden über 280 Gefäßpflanzen-Arten gezählt, darunter auch die europaweit streng geschützte Deutsche Tamariske. Außerdem hervorzuheben ist der potenzielle Erstnachweis eines sehr seltenen Rindenpilz.



Aktuell sind im Rahmen des Tags der Artenvielfalt etwa 2400 Beobachtungen von Experten erfasst. Diese und viele weitere Funde werden nun validiert und in Laboranalysen weiter untersucht. Die Ergebnisse werden in die Biodiversitätsdatenbank des Nationalparks Hohe Tauern einfließen. Die finalen Ergebnisse werden im Herbst erwartet.