Ein vermeintlicher Küchenbrand hat am Montagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr im Ortsteil Mogersdorf-Berg der Gemeinde Mogersdorf (Bezirk Jennersdorf) ausgelöst. In der Küche eines Wohngebäudes hatte sich gegen 21.55 Uhr Rauch ausgebreitet.

„Vermutlich wurde in der Mikrowelle oder auf dem E-Herd Essen vergessen, welches anbrannte. Glücklicherweise gab es keinen Brand“, erklärt Abschnittskommandant Christian Schwarz von der Feuerwehr Mogersdorf-Ort in einer Aussendung.

Hausbesitzer im Krankenhaus

Die Feuerwehren Mogersdorf-Berg, Mogersdorf-Ort und Heiligenkreuz waren mit 50 Feuerwehrleuten und sieben Fahrzeugen vor Ort. Sie belüfteten die Küche mit einem Druckbelüfter und kontrollierten die Küche im Anschluss mit einer Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester. Nach rund 40 Minuten war der Einsatz beendet.

Der Besitzer des Hauses wurde vom Roten Kreuz Jennersdorf erstversorgt und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Im Einsatz stand auch die Polizei.