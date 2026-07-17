Maurer & Cik mit Martin Ortner

Kabarettist Thomas Maurer und Journalist Thomas Cik sprechen im Satire-Podcast jede Woche über die wichtigsten Nachrichten – und darüber, was man sich über das Weltengeschehen so denken könnte. In diesem Sommer sprechen sie aber nicht nur miteinander, sondern auch mit Menschen, die in den Medien vorkommen.

Der Gast in der ersten Episode: Martin Ortner, Sprecher der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Er erklärt, was ein Staatsanwalt so macht, dass das Strafrecht nicht alleiniger Maßstab in dieser Republik sein sollte, und was er von den Fan-Shirts seiner Behörde hält.