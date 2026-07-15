Kürzlich feierte die Mühldorfer Firma Popodi ihr 30-jähriges Bestehen mit einem Tag der offenen Tür. Zahlreiche Besucher und Besucherinnen nutzten die Gelegenheit, um dem Unternehmen zu diesem Meilenstein zu gratulieren und sich vor Ort selbst von dem Angebot des KFZ-Meisterbetriebes mit Fachwerkstatt für Motorräder zu überzeugen.

„Wir sind Motorradhändler mit Reparatur und Verkauf und bieten alles rund um das nötige Zubehör an. Vor Ort haben wir zwischen 30 und 35 Fahrzeuge der Marke Honda“, schildert Firmeninhaber Klaus Popodi, der das Unternehmen gemeinsam mit seiner Frau Renate führt. Der große Schauraum, in dem die Fahrzeuge präsentiert werden, beinhaltet auch die Werkstätte. Dort werden Fahrzeuge jeder Art fachgerecht repariert. Insgesamt umfasst das Fachgeschäft für KFZ- und Zweiräder 1700 Quadratmeter.

Service, Qualität und Weiterbildung

Als Meisterbetrieb und Getriebespezialist werden auch PKW-Reparaturen und vielseitige PKW-Services angeboten. Von Beginn an setzte das „Popodi-Team“, das insgesamt aus sechs Personen besteht, auf „bestmöglichen Service, Verlässlichkeit, Kompetenz, Innovation, aktuelle Trends und Entwicklungen sowie die Weiterbildung der Mitarbeiter“. Der Erfolg gibt Klaus und Renate Popodi, die sich mit Leidenschaft für die Biker-Szene begeistern können, Recht: Die Jubiläumsfeier war ein großer Erfolg.