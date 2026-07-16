Hunderte chinesische Elektroautos sorgen am Schwarzl-See unweit von Graz für Rätselraten. Die Fahrzeuge stehen aufgereiht und hinter einem Bauzaun geschützt auf einem Parkplatz. Inoffiziell heißt es, die Autos warteten auf die Freigabe für den Verkauf in Europa. Denn der Marktstart der Modelle Aion V und Aion UT des chinesischen Herstellers GAC erfolgt am Donnerstag in Wien.



Produziert werden sie bei Magna Steyr in Graz im sogenannten SKD-Verfahren: Vorgefertigte Baugruppen werden angeliefert und vor Ort fertig montiert. Auf diese Weise können chinesische Hersteller EU-Strafzölle auf importierte E-Autos umgehen. Zugleich betont Magna, mehr Wertschöpfung durch lokale Zulieferer nach Österreich holen zu wollen.

„Wir sind die Titanic nach dem Treffen mit dem Eisberg“

Im Forum der Kleinen Zeitung zeigen sich Teile der Community ob der Bilder vom Schwarzl See wenig euphorisch. „Die warten auf deren Entsorgung“, mutmaßt etwa „black440“ süffisant. Während „ThinkSimple“ weder der Optik noch der Preisgestaltung der in Graz zusammengebauten Neuwagen etwas abgewinnen kann. Was der E-Auto-Konkurrenz von VW zum Vorteil gereichen könnte – „das Beste, was einem passieren kann“.

Zwischengeparkte Neuwagen beim Schwarzl See © Klz / Stefan Pajman

Unterdessen ist „TrailandError“ überzeugt: „Niemals werde ich ein chinesisches Auto kaufen oder fahren – aus Verantwortung unserer Heimat gegenüber. (…) Es geht mittlerweile um die wirtschaftliche Existenz von ganz Europa.“ Zustimmung kommt von „Karl Zöch“: „Wir sollten uns nicht den eigenen Ast absägen, auf dem wir sitzen. Es muss nicht alles aus China sein, was wir kaufen. Zwangsläufig kaufen wir ohnehin genug ‚Made in PRC‘, da man heute nicht mehr völlig um chinesische Produkte herumkommt.“

Anders die Einschätzung von „Kristianjarnig“, die da lautet: „Ich bin Realist und habe mein Geld nicht zu verschenken.“ Daher sei der Kauf chinesischer E-Autos für den User kein Problem: „Der Zug mit den Arbeitsplätzen“ sei für die europäische Autoindustrie ohnehin schon abgefahren.

Seitens Industrie und Politik habe man entscheidende Entwicklungen in den vergangenen zwei Jahrzehnten verschlafen, so „Kristianjarnig“ weiter, der die Zukunft Europas düster einschätzt. Dafür sei in China ein wirtschaftlicher Boom zu erwarten, der „die dortige Mittelklasse recht wohlhabend machen“ werde.

„Magna kann und macht eh noch viel mehr“

Als Ursache für den Einbruch der europäischen Autoindustrie steht für „cgross“ fest: „Den E-Markt hat man eigentlich komplett anderen überlassen, die Autos neu aufgebaut haben, statt an bestehenden Modellen herumzubasteln.“ Ähnlich fällt das Urteil von „Stratusin“ aus, dass Entscheidungsträger in Europa die asiatische Konkurrenz aus Arroganz unterschätzt hätten: „Einige davon sind heute selbst zum Gespött geworden. Siehe VW-Manager.“

Dass im Forum auch Kritik an Magna wegen der Übernahme des Aion-Auftrags aufkommt, kann „Xanthippe“ indes nicht nachvollziehen: „Das ist sehr kurz gedacht. Wenn zum Beispiel die VW-Gruppe über Werksschließungen nachdenkt, dann ist es für ein Werk wie Magna doch gut, wenn Aufträge von anderen Firmen kommen!“ Für den Erhalt regionaler Arbeitsplätze sei das derzeitige Vorgehen jedenfalls sinnvoll: „Alternativ würde der Niedergang der deutschen Autoindustrie noch viel mehr einheimische Firmen mitreißen.“ Überbordende Schwarzmalerei sei jedenfalls nicht angebracht, denn: „Magna kann und macht eh noch viel mehr als ‚nur‘ China-Autos zusammenstecken.“