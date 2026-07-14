Sommerferien, die nie enden – davon träumen Schüler, für zwei Direktoren wird das Realität. Hubert Lutnik von der HTL Mössingerstraße und Michael Archer von der HTL Lastenstraße in Klagenfurt verlassen ihre Büros in Richtung Ruhestand. Nun läuft die Suche nach Nachfolgern.

Und die ist, wie so vieles im Schulsystem, komplex. Obwohl schon seit längerer Zeit feststeht, dass beide Schulleiter in den Ruhestand treten, ist das Auswahlverfahren weiter im Gange. Sieben Personen haben sich auf die Stelle in der Lastenstraße, acht in der Mössingerstraße beworben, heißt es aus der Kärntner Bildungsdirektion.

Managementerfahrung erwünscht

Der Anforderungskatalog ist groß. Neben rechtlich festgesetzten Vorgaben sind vor allem Organisations- und Managementtalent gefragt. „Eine mindestens dreijährige Verwendung an einer einschlägigen Schule ist erwünscht“, übermittelt die Bildungsdirektion, die die Kandidatinnen und Kandidaten bereits kennengelernt hat. Die zwei Begutachtungssitzungen, bei denen zunächst die Voraussetzungen der Kandidatinnen und Kandidaten rechtlich geprüft werden und sie anschließend in einem Hearing Rede und Antwort stehen, haben bereits stattgefunden.

Wann der oder die Neue den Dienst in den Schulen antritt, ist noch unklar. Das obliegt dem Bildungsministerium, das einen Reihungsvorschlag erhält und die neuen Schulleiter ernennt beziehungsweise bestellt. Eine gemeinsame Spitze für beide Schulen soll es laut Bildungsministerium nicht geben: „Jede Schule bekommt eine eigene Leitung.“ Bis zur Bestellung gibt es interimistische Leitungen.