Die diesjährige Junior Company der HTL Mössingerstraße aus Klagenfurt sagt Zigarettenstummeln den Kampf an. „Kippe‘s“ lautet der Name der Firma und Idee, hinter der die Schüler Emily Kneß (19), Milica Stankovic (18), Lea Schmid (18), Stefan Lechner (17), Fabian Ceric (20) und Jonathan Löcker (18) aus der 4BHBG stehen. Die sechs Schüler entwickelten einen Taschenaschenbecher, der direkt an der Zigarettenschachtel befestigt werden kann. „Wir möchten den Menschen Problem und Lösung näherbringen“, erklären die Schüler, die den Aschenbecher Mithilfe eines 3D-Druckers erstellten.

Im Oktober vergangenen Jahres wurde die Junior Company gegründet. „Kipp es weg, keep es clean – es steckt viel hinter dem Namen“, verdeutlicht Löcker, der CEO der Junior Company. Die Idee entstand in einer Diskussion am Küchentisch. Löcker fragte sich, wie es sein kann, dass es noch keine richtige Entsorgungsmöglichkeit für Zigarettenstummel gibt. Schnell hat der 18-Jährige die Problematik erkannt, sich ans Tüfteln gesetzt und eine kleine Halterung für die Stummel entwickelt. „Ich wusste, diese Idee hat Potenzial“, sagt Löcker.

Sieg in Wien führt zu Reise nach Riga

Gemeinsam mit fünf Mitschülern schaffte er es mit „Kippe’s“ mehrmals auf mehrere Bühnen. Zuerst setzten sie sich beim Kärntner Landeswettbewerb der Junior Companys gegen 16 Teams durch und holten dort Platz eins. „Es war wirklich ein Wow-Moment“, erzählt Kneß, die die Finanzen und die Social-Media-Kanäle betreut. Anfang Juni ging es für die Gruppe nach Wien zum Bundeswettbewerb, wo sie erneut siegreich war. „Das war der schönste Moment für mich“, erklärt Stankovic, die sich ums Marketing kümmert. Mit diesem Sieg konnte sich das Team für den internationalen Wettbewerb in Lettland qualifizieren. „Wir haben richtig Bock drauf“, freut sich Lechner, der für Abläufe und Organisation zuständig ist, auf die Reise nach Riga. Von 7. bis 10. Juli geht der Europawettbewerb über die Bühne. Dort möchten die Schüler internationale Investoren anlocken.

Der Sieg im Bundesbewerb war für die Schülerinnen und Schüler ein großer Erfolg © KK

Von Schwierigkeiten in der Produktion oder bei ihrem ersten Auftritt lassen sich die Schüler keineswegs unterkriegen. Laufend entwickelt sich „Kippe’s“ weiter. Das Produkt besitzt schon einen Musterschutz, ist in über 20 Trafiken erhältlich gewesen und wird künftig über einen Online-Shop zum Verkauf angeboten. Besonders stolz ist das Team auf den gelungenen Social-Media-Auftritt. Unterstützung bekommen die Schüler dabei von Emmanuel Omiko, einem professionellen Videografen. Lea Schmid zeichnet die Charaktere und Designs selbst.

Weitere Projekte geplant

Zukünftig sind mit „Kippe’s“ noch einige Projekte geplant. Beispielsweise sollen die Stummel zu neuen Rohstoffen verarbeitet werden. „Ziel ist es auf ein Thema aufmerksam zu machen, das ewig unter den Tisch gekehrt wurde“, verdeutlicht Löcker.

Fabian Ceric, verantwortlich für die Produktion, möchte das Produkt perfektionieren und kooperiert deshalb mit dem Makerspace. „Mittlerweile ist es echt ein Herzensprojekt“, ergänzt Löcker. Das Team ist dankbar für die Unterstützung der Schule, vor allem von den Lehrern Wolfgang Vallant-Ninaus und Birgit Gaugg-Tsallis. Ziel der Schüler ist es, auch nach der Schulzeit am Projekt festzuhalten.