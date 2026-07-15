Sport treiben und dabei Gutes tun – mit diesem Gedanken veranstaltete die Laufgemeinschaft Loiberg rund um Obmann Franz Vorauer und seinen Stellvertreter Christof Weinrauch kürzlich den Benefizlauf „Monte Loi Trail Run“ in Riegersburg.

Rund 80 Läuferinnen und Läufer gingen an den Start, absolvierten die etwa 4,5 Kilometer lange Strecke bis zu fünfmal und erliefen dabei eine Spendensumme in Höhe von 5500 Euro.

„Ziel unseres Vereins ist es, mit gemeinsamen Initiativen Kinder beziehungsweise Familien in schwierigen Lebenssituationen zu unterstützen. Mit diesem Benefizlauf helfen wir Lilly und ihrer Familie. Das Geld ermöglicht ihr eine lang ersehnte Therapie“, heißt es in einer Aussendung des Vereins.