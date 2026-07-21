Während viele Gleichaltrige den Ruhestand genießen, beginnt für Friedrich „Fritz“ Diechler der Arbeitstag noch immer um sieben Uhr früh. Der 76-jährige Judenburger Rauchfangkehrermeister und Kaminsanierer ist nach wie vor täglich auf Baustellen unterwegs und denkt nicht daran, kürzerzutreten.

1970 machte er sich selbstständig

„Gerade erst war ich in Graz und habe mir fünf Wohnhäuser mit den dazugehörigen Dachböden angesehen“, erzählt Diechler, und fügt schmunzelnd hinzu: „Es geht mit Vollgas immer weiter.“ 1970 machte er sich als 20-Jähriger selbstständig. 1977 spezialisierte er sich auf den Einbau von Edelstahlkaminen, in dem Bereich war er überhaupt einer der ersten in der Steiermark: er ließ eine Maschine entwerfen, um alte Kamine auszufräsen – eine Revolution in der Kaminsanierung. Später kamen zu den Kaminsanierungen Pelletheizungen und Einzelöfen dazu. Heute betreut sein Betrieb rund 40 Baustellen pro Monat.

„Ich muss mir alles selbst anschauen und berechnen“, sagt der Unternehmer, der acht Mitarbeiter beschäftigt. Auf Arbeitstage von zehn Stunden komme er regelmäßig. „Viele Leute haben erst am Abend nach der Arbeit Zeit. Da muss man flexibel sein.“

Gartenarbeit und Zufriedenheit

Trotz seines Alters denkt Diechler nicht ans Aufhören. „Solange ich gesund bin, werde ich weitermachen.“ Die Freude an der Arbeit sei ungebrochen. Besonders wichtig seien ihm der persönliche Kontakt und die fachliche Beratung. „Man muss Geduld haben, kompetent sein und den Menschen zuhören. Wenn man so lange im Geschäft ist, macht man das einfach gern.“ Seine jahrzehntelange Erfahrung sei vor allem bei Sanierungen gefragt. Oft müssten alte Dachstühle geöffnet oder bestehende Kamine an moderne Heizsysteme angepasst werden, dabei spiele der Brandschutz eine zentrale Rolle.

Am wichtigsten ist Diechler die Beziehung zu seinen Kunden und Mitarbeitern. „Die Liebe zum Menschen und zur Arbeit ist mein Erfolgsgeheimnis. Ich bekomme so viel zurück, das ist das Schönste.“ Besonders auf dem Land erlebe er große Wertschätzung. Großen Stellenwert haben für ihn auch seine Mitarbeiter. „Sie sind mein größtes Kapital.“

Kraft für den Arbeitsalltag schöpft Diechler aus seinen Hobbys, eine davon ist die Musik – 1968 gründete er mit einem Freund die Rockband „Extreme“, wo er Gitarre spielte und sang. Heute besucht er gerne Konzerte und Festivals, arbeitet in jeder freien Minute in seinem großen Garten und verbringt viel Zeit bei seinem Teich mit rund 120 Koi-Karpfen. „Er hat einen grünen Daumen“, sagt seine Frau Mirella, die er am 22. Februar 2022 geheiratet hat.

Auch Reisen haben den Murtaler Unternehmer geprägt. Ob Afrika, Asien oder Begegnungen mit Schamanen im Amazonasgebiet – die Erfahrungen hätten seinen Blick auf das Leben verändert. „Die Zufriedenheit der Menschen dort hat mich beeindruckt.“

Und so steht Fritz Diechler auch mit 76 Jahren weiterhin auf der Baustelle, getreu seinem Grundsatz: „Von nichts kommt nichts.“