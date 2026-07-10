Leidenschaft endet nicht mit der Pensionierung. Das beste Beispiel dafür ist Walpurga Lick-Schiffer aus Stadl-Predlitz, die eine beeindruckende Karriere im Bereich der Orthopädie und Orthopädischen Chirurgie vorzuweisen hat. Ende des Vorjahres ging sie am LKH Stolzalpe als Primarärztin in Pension, seit Kurzem ist sie in einer neuen Praxis wieder im Einsatz.

Am Standort Scheifling des Gesundheitsnetzwerkes Dr. Auer-Dr. Lungu betreut die 65-Jährige als Wahlärztin Patientinnen und Patienten. Wie es dazu gekommen ist? „Ich habe meine Arbeit immer mit großer Freude ausgeführt und wollte weiterhin medizinisch tätig sein“, sagt Lick-Schiffer, die sich auf die Hand spezialisiert hat.

Kleiner Raum, viele Strukturen

„Das war damals eine visionäre Idee von Professor Reinhard Graf, der erkannt hat, dass in der Spezialisierung die Zukunft des Krankenhauses auf der Stolzalpe liegt“, erzählt Lick-Schiffer. Ihre Faszination für die Hand beziehungsweise die Handchirurgie ist spürbar: „Auf kleinstem Raum sind so viele Strukturen vereint, die Vielfalt der Krankheitsbilder ist enorm spannend.“ Wenn Hände nicht funktionieren, werde das schnell zu einem großen Problem.

Ihre Leidenschaft für die Medizin entdeckt sie früh: Walpurga Lick-Schiffer ist in einer großen Familie auf einem Bauernhof in Katsch (Bezirk Murau) aufgewachsen. Der Hausarzt der Familie wird zum Vorbild: „Er war ein pragmatischer Mensch und ein ehemaliger Chirurg, der hervorragende Diagnosen stellte.“ Lick-Schiffer absolviert ein dreimonatiges Pflegepraktikum in Friesach, um herauszufinden, ob der Beruf wirklich ihren Vorstellungen entspricht. Eine Erfahrung, die ihre spätere Karriere prägt. Zwischen Bettenmachen und Infusionenlegen erkennt sie, dass Teamarbeit in einem Krankenhaus unerlässlich ist.

Moderne Handchirurgie

Nach diversen Stationen wird Lick-Schiffer die erste Fachärztin für Orthopädie und orthopädische Chirurgie in der Steiermark. Sie wird Oberärztin und ärztliche Leiterin des LKH Stolzalpe, wo sie auch vor mehr als zwei Jahrzehnten die moderne Handchirurgie eingeführt hat. Die Ärztin reist viel, um sich mit renommierten Kolleginnen und Kollegen weltweit auszutauschen und weiterzubilden. 2022 wird Lick-Schiffer Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Handchirurgie. Und sie freut sich, dass sie junge Ärzte ebenfalls für dieses Gebiet begeistern kann.

Entscheidend für sie ist, den Patientinnen und Patienten zuzuhören, sie anzufassen und zu untersuchen. Mag selbstverständlich klingen, sei es aber nicht immer: „Diese Herangehensweise habe ich auch meinen Auszubildenden vermittelt: genau hinhören, untersuchen und dann Entscheidungen treffen. Man sollte sich immer fragen, ob man die gleiche Behandlung auch einem geliebten Menschen empfehlen würde.“

„Menschen, nicht Patienten“

Die verheiratete Mutter von zwei Söhnen hat im Laufe der Jahre Tausenden Menschen geholfen: „Ich habe die Leute immer als Menschen gesehen, nicht als Patienten.“

Terminvereinbarung bei der Fachärztin für Orthopädie und Rheumaexpertin unter Tel. (03584) 3333.