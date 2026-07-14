Wenn die Luft draußen ist, lässt sich der Ballon in einen knapp ein Meter hohen Sack verpacken. Aufgeblasen misst die große weiße Kugel rund fünf Meter im Durchmesser. Damit sie nicht davon rollt, ist sie innen mit einem Häufchen Granulat gefüllt, doch viel Platz zum Davonrollen ist in der kleinen Burgkapelle mit den historischen Fresken sowieso nicht. Ganz ausgefüllt scheint sie mit der Installation des Japaners Hayato Mizutani, der sich voriges Jahr bei einem offenen Kunstwettbewerb des Landes Kärnten als Bester unter 123 Einreichungen durchsetzte.

„Weiße Leere“ nennt der Künstler die Kugel aus Luft, die zu schweben scheint und als „poetische Resonanz auf Raum, Architektur, Historie und Licht“ zu lesen ist, wie MMKK-Direktorin Christine Wetzlinger-Grundnig in ihren Eröffnungsworten sagte. Diese Leere lädt zur Begegnung mit dem Raum ein, ist ein stiller Dialog zwischen zeitgenössischer Kunst und barocker Vergangenheit. Der Kreis, nicht zuletzt ein wesentliches Symbol der japanischen Kalligraphe, ist das zentrale Motiv in Mizutanis Arbeit, die sich stets an der Schnittstelle zwischen Architektur und Kunst bewegt.

Der 1985 in Japan geborene Künstler absolvierte nach Architekturstudien in Tokyo und Liechtenstein ein Kunststudium in Hamburg, seit 2019 lebt und arbeitet er in München. Ein weiteres Beispiel für seine minimalistischen aber vielsagenden Interventionen im öffentlichen Raum ist seine Reaktion auf die soziale Isolation in den Jahren der Pandemie: Er stellte in einem Hamburger Park einen runden, weißen Tisch mit 15 Metern Durchmesser auf, der Menschen einladen sollte, Platz zu nehmen und trotz des Abstands miteinander ins Gespräch zu kommen.

Ins Gespräch kommen leicht auch die Besucherinnen und Besucher der Klagenfurter Burgkapelle, durch die bei dieser Ausstellung ein leichter PVC-Geruch weht. Denn die „Weiße Leere“ eröffnet unterschiedliche Perspektiven, lässt sich umrunden und führt den Blick hinauf in die Höhe der Kapelle, wo in einer Wandmalerei der Dreifaltigkeit ebenfalls eine weiße Kugel zu sehen ist. Und so schließt sich der Kreis.