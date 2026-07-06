Vor rund 20 Jahren sorgten die Künstlergruppe Gelatin und deren Mentorin Agnes Husslein mit einer provokanten Mozart-Skulptur für einen Skandal in Salzburg. Vergangenes Wochenende sahen sich die einst Verfehmten entspannt in einem Kärntner Schloss wieder. Als Kuratorin des diesjährigen „Salon Meiselberg“ hatte die ehemalige Chefin des Wiener Belvedere und des Salzburger Museums der Moderne auch diesmal Gelatin eingeladen, um das Märchenschloss unweit von Maria Saal mit dadaistischer Recycling-Kunst zu bespielen. Um diese herum platzierte die 72-jährige Kunsthistorikerin eine „Mischkulanz aus arrivierten und weniger bekannten Positionen“, darunter Plastiken von Constantin Luser und Hans Kupelwieser, Fotografien von Heidi Harsieber oder Malereien des 1972 mit 28 Jahren verstorbenen Werner Kuntschick. „Er war fantastisch und Francis Bacon voraus. Leider hat er sich so früh das Leben genommen“, sagt Husslein über den fast unbekannten Österreicher.

Die mehr als 100 Exponate umfassende Zweitagesschau enthielt aber auch andere Überraschungen: etwa die Brasilianerin Nathalie Edenburg oder die Austro-Iranerin Sissi Farassat. Während die eine mit tagebuchartigen Selbstübermalungen beeindruckte, überzeugte die andere mit fein gestickten Miniaturen aus Swarovski-Steinen.

Auch Gastgeberin Magda von Hanau ließ sich mit sinnlichen Keramiken und Assemblagen auf das diesjährige Salon-Motto „Youtopia“ ein, wobei dieses weniger als „idealer Ort“ gemeint war, sondern vielmehr als „offener Raum für Reflexion“ und als „Einladung, die Menschen und die Welt mit anderen Augen zu sehen“.

Mäzenatentum

Damit steht die aus Deutschland stammende Adelsfamilie Hanau-Schaumburg in einer langen Tradition des Mäzenatentums, die bis in die Barockzeit zurückreicht. Dies bezeugen in den Wohnräumen von Schloss Meiselberg unter anderem Fresken von Josef Ferdinand Fromiller und in der Schlosskapelle die sterblichen Überreste der Fürstin Nora Fugger. Sie war eine bekannte Wiener Salonnière des späten 19. Jahrhunderts und hinterließ in ihrem Buch „Im Glanz der Kaiserzeit“ wertvolle Erinnerungen an die k.&k.-Monarchie.

Aus der Konfrontation von Alt und Neu, historischen Gemäuern und zeitgenössischer Kunst bezieht auch der alljährliche „Salon Meiselberg“ seinen Reiz. Im Advent wird das wunderbar restaurierte Schloss, in dem vor 175 Jahren der erste Christbaum Kärntens erstrahlte, wieder für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Kunstinteressierte sollten sich diese Gelegenheit keinesfalls entgehen lassen.