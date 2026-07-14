Gegen 23.40 Uhr war am Montag ein 23-jähriger Lkw-Lenker mit einem Sattelzug samt Anhänger auf der B 146, der Gesäusestraße, in Fahrtrichtung Liezen unterwegs. Zur selben Zeit lenkte ein 50-Jähriger aus dem Bezirk seinen Pkw in die andere Richtung. Im Gemeindegebiet von Ardning geriet er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und touchierte den Anhänger des entgegenkommenden Lastwagens.

Durch die Wucht des Aufpralls zog sich der Autofahrer Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort lieferte das Rote Kreuz ihn ins LKH Rottenmann ein. Ein Alkotest ergab eine leichte Alkoholisierung, weshalb der Mann angezeigt wird. Der 23-jährige Lkw-Lenker überstand den Unfall unverletzt, er war nicht alkoholisiert.