Zwei weststeirische Traditionsunternehmen wurden sich dieser Tage handelseinig und schlossen einen Deal: Hans-Peter Aufhauser, Geschäftsführer der Limonade Brantl GmbH, freut sich: „Ab sofort erweitern wir unser Getränkesortiment um die Weine der Winzer Krems eG.“ Winzer Krems ist Österreichs größter Weinproduzent, seinen Sitz hat das Unternehmen in Krems an der Donau in Niederösterreich.

Ellersdorfer ist Weinkoryphäe

Den Kundenstock übernimmt Aufhauser von Weinhändler Franz Josef Ellersdorfer. Ellersdorfer, Absolvent der Weinbauschule Silberberg, war 1980 als Weinbaukellermeister in den elterlichen Familienbetrieb in Köflach eingestiegen, den er ab 1990 leitete. Bis 1998 wurde selber Wein produziert und verkauft. Danach wurde die Produktion eingestellt, das Unternehmen konzentrierte sich auf den Verkauf der Winzer Krems Produkte an die Gastronomie.

Ellersdorfer erklärt diesen Schritt: „Ich kann nicht bis 100 arbeiten, daher habe ich den Vertrieb und die Zustellung an Brantl übergeben. Meine Vinothek betreibe ich weiter und halte auch meine Weinseminare ab.“ Ellersdorfer ist auch Legat, also Vorsitzender der Weinritter Patria Lipizzanae Styriae.

Brantl: Langjährige Unternehmensgeschichte

Auf ein perfektes Vertriebsnetz in der Gastronomie kann wiederum Brantl verweisen. Aufgebaut wurde das freilich nicht über Nacht. 2028 feiert das Unternehmen bereits sein hundertjähriges Jubiläum. Die Limonade Brantl GmbH in Köflach und die Aufhauser Getränkeerzeugung in Eibiswald beschäftigen zusammen 25 Mitarbeiter. In der Steiermark und in Kärnten werden rund 3000 Kunden beliefert. Geschäftsführer Hans-Peter Aufhauser ist stolz: „Unter der Traditionsmarke Brantl-Limonade erzeugen wir 22 Geschmacksrichtungen an Limonade-Eigenmarken, darunter das legendäre Rote Brantl, eine Himbeerlimonade, deren Geschmack schon mehrere Generationen begeistert. Im Sortiment befinden sich auch Weine, Biere, Mineralwasser, Fruchtsäfte und Spirituosen.“

Auch das Eibiswalder Wasser und das Südsteiermark-Wasser werden als Tafelwasser abgefüllt. Das Traditionsunternehmen hat sich als Full-Service-Anbieter für die Gastronomie einen Namen gemacht und liefert Getränke, Schankanlagen, Fest-Ausrüstung, Kassensysteme und ebenso Automaten und Kühlschränke. Die Produkte werden mit der firmeneigenen Fahrzeugflotte zugestellt und bei Privatkunden bis vor die Haustür geliefert. Auch den ersten österreichischen Limo-Drive-in gibt es in Köflach: Dort können Kunden Limonaden, Säfte, Mineralwasser und Weine kaufen, ohne das Auto verlassen zu müssen.