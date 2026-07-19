Seit 45 Jahren steht die „Internationale Musikwoche“ für hochkarätige klassische Musik, internationale Begegnungen und eine besondere Konzertatmosphäre. Was einst von Albert Kocsis und Lore Schrettner mit viel Idealismus ins Leben gerufen wurde, hat sich im Laufe der Jahre zu einer traditionsreichen Veranstaltungsreihe entwickelt. Seit 2007 zählt auch die Gemeinde St. Marein-Feistritz zu den Austragungsorten, heuer ist mit dem Kulturhaus Knittelfeld erstmals ein dritter Spielort Teil des Festivals.

Renommiert

Von 31. Juli bis 6. August erwartet das Publikum in diesem Jahr vier Konzerte mit jungen Ausnahmetalenten, international renommierten Solistinnen und Solisten sowie der Louis Spohr Sinfonietta unter der künstlerischen Leitung von Lore Schrettner. Die Aufführungen finden in der Pfarrkirche Großlobming, der Pfarrkirche St. Marein, im Kulturhaus Knittelfeld sowie im Schlosshof des G‘Schlössls Murtal statt und beginnen jeweils um 20 Uhr.



Seit ihrer Gründung haben Künstlerinnen und Künstler aus zahlreichen Ländern diese Musikwoche geprägt. Das Festival verbindet musikalische Qualität mit einer familiären Atmosphäre und hat sich weit über die Region hinaus einen Namen gemacht. Die Louis Spohr Sinfonietta, die seit vielen Jahren das musikalische Rückgrat der Konzertreihe bildet, konzertiert regelmäßig auf internationalen Bühnen und wurde ebenfalls von Lore Schrettner gegründet.

Hochbegabt und Geburtstag



Den Auftakt am 31. Juli gestalten junge hochbegabte Talente. Im Mittelpunkt des zweiten Konzertabends steht die 17-jährige Theresa Sayuri Brunner (Violoncello) als Solistin. Das dritte Konzert widmet sich anlässlich des 270. Geburtstags von Wolfgang Amadeus Mozart dessen Werken, interpretiert von der italienischen Pianistin Margherita Santi sowie dem Knittelfelder Cellisten Klaus Steinberger. Den Abschluss bildet die traditionelle Sommerserenade mit einem abwechslungsreichen Programm aus Walzern, Märschen, Filmmusik und beliebten Melodien.



Konzertkarten sind ausschließlich an den jeweiligen Abendkassen erhältlich. Diese öffnen jeweils um 19 Uhr, die Platzwahl ist frei. Der Eintritt beträgt 25 Euro, für Schülerinnen und Schüler 15 Euro. Bei der Sommerserenade werden Reservierungsaufkleber für Sitzplätze ausgegeben, sodass Besucherinnen und Besucher bereits vor Konzertbeginn das Ambiente rund um das G‘Schlössl Murtal genießen können.

Rückblick Sommerserenade 2025