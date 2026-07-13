Am Fuße der Burgruine Eppenstein auf dem neuerdings „Sommerspukplatz 1“ genannten Platz feierte die Landjugend Weißkirchen den diesjährigen „Sommerspuk“. Bei sommerlichen Temperaturen herrschte bis in die frühen Morgenstunden reger Partybetrieb.

Auch zahlreiche benachbarte Landjugend-Ortsgruppen ließen sich dieses Fest nicht entgehen. Dem Publikum wurde im Festzelt von „Den Alpensteirern“ richtig eingeheizt und auch in der Disco wurde zum Sound von DJ Martrope eifrigst getanzt.

Tobias Sölkner, Obmann der Landjugend Weißkirchen, und Leiterin Magdalena Steinberger freuen sich über die zahlreichen Besucherinnen und Besucher, die dieses Fest noch lange in guter Erinnerung behalten werden.