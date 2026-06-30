Neue polizeiliche Führungskräfte der Steiermark standen in Weißkirchen im Mittelpunkt. Sie haben eine Ausbildung zum dienstführenden Beamten absolviert: Am Dienstag wurde zur feierlichen Ausmusterung der 56 Führungskräfte geladen.

Zahlreiche Verwandte, Interessierte und Ehrengäste wohnten der Veranstaltung im Herzen von Weißkirchen bei. Aufgrund der Temperaturen passte man die Zeremonie zeitlich an, dennoch wurde es ein festlicher Akt, den die Polizistinnen und Polizisten stolz mit ihren Dekreten verlassen konnten.

„Es ist ein Knochenjob“

Von einem Tag der Freude sprach Landespolizeidirektor Gerald Ortner. Bürgermeister Markus Tafeit betonte, dass sich die Marktgemeinde für diese Veranstaltung extra herausgeputzt habe. Landesrat Marco Triller bedankte sich bei den Polizisten, dass sie sich für diese Arbeit entschieden haben: „Es ist ein Knochenjob.“

Auf die Bedeutung der Arbeit der neuen Führungskräfte ging in seiner Festansprache Ministerialrat Bernhard Treibenreif ein. Für die musikalische Unterhaltung sorgte die Polizeimusik Steiermark.

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