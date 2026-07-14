Seit einem Vierteljahrhundert stellt Künstler Georg Brandner ausschließlich in namhaften Galerien aus. Für die Kleine Zeitung macht der 70-Jährige, der 50 Jahre als freischaffender Künstler feiert, eine Ausnahme: Am Mittwoch, dem 15. Juli, eröffnen wir um 10 Uhr im Kleine Zeitung-Regionalbüro Leoben eine kleine und feine Brandner-Werkschau.

Bilder aus aktueller Serie

Dabei sind acht Bilder aus Brandners Tattoo-Serie zu sehen, die er auf einer Südostasien-Reise angefertigt hat. Außerdem sind vier weitere Arbeiten zu bestaunen: Nämlich die Bilder „Mutter mit Kind“ sowie „Rote Ewigkeit“, die 2016 entstanden sind.

Als Zeichen der gegenseitigen Wertschätzung hat Brandner zwei großformatige Bilder extra für seine Ausstellung bei der Kleinen Zeitung gemalt: „Blütensegel“ und „Polka“ sind in den vergangenen Wochen in Brandners Hausatelier auf die Leinwand gekommen.

Künstler selbst anwesend

Bei der Eröffnung am Mittwoch, dem 15. Juli, um 10 Uhr, wird Brandner selbst anwesend sein – beste Gelegenheit, um mit ihm ins Gespräch zu kommen. Außerdem wird ein Bild verlost.