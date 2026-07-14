Wer braucht schon Gitarren, Schlagzeug oder Synthesizer, wo doch die menschliche Stimme das alles (und noch mehr) sein kann: Nach diesem Prinzip agiert das Festival vokal.total, das von heute bis Samstag A-cappella-Musik nach Graz holt. Und das in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten vom ehrenwerten Chorfestival zum weltweit renommierten Festival-Wettbewerb gereift ist.

Dass man da recht vollmundig Graz zur „Hauptstadt der menschlichen Stimme“ ausruft, ist nicht einmal besonders überschwänglich, immerhin reisen 20 Vokalgruppen und 13 Beatbox-Artists an, um sich im Rahmen des Festivals der Öffentlichkeit zu präsentieren und in Wettbewerben gegeneinander anzutreten. Genauer gesagt: in den drei Ensemblekategorien Unplugged, Pure, Augmented, der Chor-Kategorie Mic’d Choir (sprich: Maikd Kwayer, es geht um Chorgesang mit Mikrofon) und den Solowettbewerben Beatbox Battle und Loop Battle.

Die Erstplatzierten in diesen Kategorien erhalten den mit 2000 Euro dotierten Ward Swingle Award (benannt nach Ward Swingle, dem 2015 verstorbenen Gründer der bahnbrechenden A-cappella-Oktetts Swingle Singers); zusätzlich gibt es für die Teilnehmenden Diplome in Gold, Silber oder Bronze, mit denen sich karrieremäßig mittlerweile durchaus renommieren lässt.

Belohnung für das Publikum: Es erlebt einige der interessantesten Artists der Szene live und aus nächster Nähe – darunter Ensembles aus Taiwan, China, Italien, Deutschland, den Niederlanden und Ungarn – aber auch heimische Größen. Unter denen findet sich etwa das Wiener Beatbox-Trio MOM, das unter anderem bereits zwei Beatboxing-Weltmeistertitel sein eigen nennt; was nicht zuletzt daran liegt, dass Georgy, Tim und Elias in ihren Konzerten rasant geschmeidige Beats mit fabelhaftem Schmäh zu mitreißender Musik verbinden. Ihr gemeinsames deklariertes Ziel, „die Bude zum Bouncen zu bringen“ werden die drei nicht nur im „Pure“-Bewerb am 17. Juli, sondern auch Mittwoch Nachmittag bei der „Marktschreierei“ auf dem Kaiser-Josef-Platz anpeilen. Wobei der Open-air-Termin für das Trio ja fast sowas wie ein Heimspiel ist: Ihre formidablen Skills haben sie sich beim jahrelangen Training auf Wiens Straßen und Plätzen erworben – mit gemeinsamer Straßenmusik.