Graz ist anders. Was Wien für sich reklamiert, ohne Gründe zu nennen, könnte hierorts Wirklichkeit werden. Das Gebot der Stunde wäre, Ideen und Wege zu finden, um das Pammerbad trotz leerer Kassen in einem ersten Schritt kaufen und später sanieren zu können.

Graz war immer schon anders. Die Stadtgeschichte erzählt uns von kulturaffinen und sozial denkenden Stadtvätern und selbstbewussten Bürgern und Bürgerinnen, die außerordentlich großen persönlichen Einsatz zeigen, damit sich die Stadt gedeihlich entwickelt. 1809, nach dem Friedensschluss mit Napoleon in Schönbrunn, sollte die Festung am Schlossberg geschliffen werden. Und obwohl die Stadt arm war, wurden hohe Entschädigungszahlungen geleistet, damit der Uhrturm und die Lisl (Glockenturm) nicht gesprengt werden.

Die Gründung des Stadtparks als Vorbild fürs neue Pammerbad?

1868, in der liberalen Ära, regte der Bürgermeister die Gründung eines Stadtverschönerungsvereins an, um die „Gstettn“ vor der Stadtmauer, die dem Militär gehörte, zu erwerben und neu zu gestalten. Der Tausch der Glacisgründe gegen einen Schießplatz wurde durch das Grazer Bürgertum finanziert, der gärtnerischen Ausgestaltung nach einem Wettbewerb unter Künstlern stand damit nichts mehr im Wege. Mit dem Stadtpark leistete das Grazer Bürgertum nicht nur einen maßgeblichen Beitrag zur Attraktivierung der Stadt, sondern schuf wertvolle soziale Infrastruktur.

Und 1928? Zu Beginn der Weltwirtschaftskrise befanden die Stadtverantwortlichen, dass eine Kanalisation notwendig wäre. 4000 Haushalte wurden bis 1935 an das Kanalnetz angeschlossen, die Finanzierung lief – so lernten wir das an der Uni – über einen amerikanischen Kredit, der bis 1985 bedient wurde. Wem tat der da noch weh?

Die Verdichtung mit Wohnbau im Grazer Ost ist erheblich

Man muss keinen besonderen Weitblick haben, um zu erkennen, wie wichtig der Ankauf des Bades für den Südosten der Stadt wäre. Ein Freibad nur für die drei großen Siedlungen, die zwischen 1965 und den 1990ern entstanden sind (1780 Wohnungen), wäre bereits ein sozialer Akt. Die Verdichtung mit Wohnbau im Bezirk ist erheblich. Dazu kommt noch ein wesentlicher klimaschonender Aspekt: Wer in Wohnnähe fußläufig oder per Rad sommerliche Abkühlung findet, der meidet die Verkehrsüberlastung der Ostauffahrt und der Autobahn zum Schwarzlsee.

Es gibt also genug Gründe, um jetzt ohne Zögern zu handeln und die Chance des Ankaufs zu nutzen. Andernfalls wird der Druck zur Umwidmung des baumbestandenen Areals in Bauland unvermeidbar. Daher ein Appell an die zuständigen politischen Referenten, an alle Fraktionen in der Stadtpolitik: Ja, es ist eine Frage der Prioritäten (die Zuzahlung für eine dritte Röhre im Plabutschtunnel wäre etwa ein Humbug gewesen), aber es braucht in erster Linie Tatkraft, Offenheit und Fantasie. Eine Bausteinaktion? Eine Ankaufslotterie? Ein Deal mit potenten heimischen Unternehmen als Sponsoren? Ein Mehr an Schulden? Vor allem braucht es Mut, zu unkonventionellen Ideen der Finanzierung des Pammerbads zu stehen. Ja, und Graz wäre dann wirklich anders. Und eine staunende Welt könnte das Wahlverhalten der Grazer und Grazerinnen besser verstehen.