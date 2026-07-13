Zur Gewalttat im Klagenfurter Stadtteil St. Ruprecht gibt es neue Details: Wie berichtet, wurde Mitte Juni in einem Haus ein 64-Jähriger von seinem „Freund“ (44) getötet. Und der erste Verdacht der Ermittler hat sich mittlerweile bestätigt. Auslöser für die Bluttat war ein Streit ums Geld, bestätigt Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt: „Der Beschuldigte berichtet über Schulden bei dem Opfer in der Höhe von circa 14.000 Euro.“

Um diesen Betrag hat der 64-Jährige, er war Karosseriespengler, für den späteren Täter Lackierutensilien bezahlt. Zudem soll er sich bereit erklärt haben, dem 44-jährigen, gelernten Autolackierer, den Meisterbrief vorzufinanzieren. Laut dem Beschuldigten wären das rund 10.000 Euro gewesen. Die beiden Männer hatten schon seit längerer Zeit gemeinsame Geschäfte gemacht und sollen etwa Mini-Transporter zu Wohnmobilen umgebaut haben. Sie wollten sich offenbar mit einem gemeinsamen Unternehmen selbstständig machen.

Lackierutensilien und Meisterbrief

Um dieses Geld bzw. um die Finanzierungszusage ist es nach Aussagen des 44-Jährigen immer wieder zu Streitigkeiten zwischen den beiden Männern gekommen. Auch in der Tatnacht von 9. auf 10. Juni soll es so gewesen sein. Doch diesmal verlor der Autolackierer völlig die Nerven.

Mit zwei Hämmern attackierte er den 64-Jährigen und schlug wie von Sinnen mehr als 30-mal auf sein Opfer ein. Dabei hat er nach eigener Aussage sogar die Tatwaffe gewechselt und zwei Hämmer verwendet, einen Spenglerhammer und ein Maurerfäustel. Beide wurden im Auto des Beschuldigten sichergestellt.

Video vom Polizeieinsatz

Zum Tatort zurückgekehrt

Nach der Attacke verließ der 44-Jährige den Tatort, fuhr zu sich nach Hause, kehrte jedoch einige Zeit später zurück in seinem Auto, in dem die Hämmer und die Brieftasche des Opfers gefunden wurden. Dann alarmierte er die Polizei, die ihn vor dem Haus des Opfers mitnahm.

Der Angreifer ist geständig und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Der 44-Jährige musste sich erst im Vorjahr am Landesgericht Klagenfurt verantworten. Er hatte seine Frau verfolgt und mit einem Messer bedroht und wurde dafür zu zwölf Monaten teilbedingter Haft verurteilt. Drei Monate davon waren unbedingt, die er auch verbüßt hat. Erst im Oktober wurde er aus der Haft entlassen.

Für den Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

Video vom Tatort