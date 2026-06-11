Beim Leichenfund in einem Wohnhaus in Klagenfurt gibt es eine dramatische neue Entwicklung: Der Mann ist infolge eines Verbrechens gestorben. Die Gewalttat soll im Zusammenhang mit kriminellen Aktivitäten von Banden bzw. Rocker-Gruppen stehen. Offizielle Bestätigung dafür gibt es allerdings noch keine.

Der Leichnam war am Mittwochvormittag in einer kleinen Werkstatt, die in einem Haus im Kalmusweg untergebracht ist, gefunden worden. Die Leiche wies schwere Kopfverletzungen auf.

Wie die Polizei am Donnerstag bekannt gab, ist jedenfalls von einem Verbrechen auszugehen. Noch im Laufe des Mittwochs sei ein Verdächtiger festgenommen worden, heißt es in einer Aussendung. Nähere Hintergründe zur Person des Tatverdächtigen und zur Tat selbst werden am Donnerstag in einer Pressekonferenz mit dem Leiter des Landeskriminalamtes (LKA) Kärnten, Gottlieb Türk, bekannt gegeben.

Wer war der Tote?

Die genaue Todesursache ist aber nur ein Rätsel, das die LKA-Ermittler lösen müssen. Bei dem Toten handelt es sich um einen 64 Jahre alten Mann. Unklar ist nach wie vor, ob er Österreicher oder Bürger eines anderen Staates, ob er der Besitzer des Hauses, ein Mieter oder ein Besucher war und wie lange der Tote in der Werkstatt gelegen ist, ehe er gefunden wurde.

Wer ihn wann gefunden hat, muss ebenso noch geklärt werden. Fest steht, dass am Mittwoch gegen 9.30 Uhr die Polizei via Notruf alarmiert worden ist. Diese rückte daraufhin mit einem Großaufgebot zum Fundort der Leiche in den Klagenfurter Stadtteil St. Ruprecht aus. Seitdem wird ermittelt.