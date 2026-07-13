Unten am Rollfeld landeten Maschinen aus Frankfurt, München und Antalya – und oben auf der Terrasse wurde abgetanzt: Zum ersten Mal fand eine Techno-Veranstaltung am Grazer Flughafen statt. Die Reihe „Kein Sonntag ohne Techno“, in Graz schon von Gastspielen im Dom im Berg und auf den Kasematten bekannt, gastierte im Rahmen ihrer Sommertour am Airport Graz.

Neben DJ-Events auf Booten oder im Schloss Orth war es auch für die Veranstalter das erste Mal auf einem Flughafen. „Wir mussten vor allem beim Licht strenge Sicherheitsauflagen erfüllen“, erzählt Benedikt Fleischhacker vom „KSOT“-Veranstalterteam. Security-Checks für die Gäste und DJs waren aber keine notwendig, die Veranstaltung fand auf der Besucherterrasse statt. Getanzt wurde am Nachmittag bis in den Abend hinein – auch ein Trend, der offenbar gekommen ist, um zu bleiben. Wie außergewöhnliche Party-Orte: „Wir sind überzeugt, dass spezielle Locations und einzigartige Event-Experiences gerade in der heutigen Zeit immer wichtiger werden für junge Leute und Live-Erlebnisse in digitalen Zeiten unter anderem auch zur Standort-Attraktivität beitragen“, sagt Fleischhacker.

Nach dem ersten Testlauf am Flughafen schwärmt man bei „KSOT“ jedenfalls von einem „Hammer-Event“, bei dem auch zwei kurze Regenschauer dem Spaß keinen Abbruch taten. Auch der Flughafen sei sehr zufrieden gewesen. Deshalb ist man bereits in der Planung für das nächste Event – am 19. September wird wieder am Rollfeld geravet.

Tanzen im Zirkuszelt

An ungewöhnlichen Orten bringt auch die Grazer Reihe „Pop-up Raves“ Menschen zum Tanzen. Nach einem Chinalokal, einem Automatenshop, der Murinsel, dem Grawe-Longin-Club von Sturm Graz oder dem Orpheum Graz hat man sich für die nächste Ausgabe „eine der verrücktesten Locations in Graz“ gesichert: Das Zirkuszelt in der Monsbergergasse, in dem den Sommer über die Cirkusschule wieder Hunderte Kinder unterrichtet werden. Das Event ist bereits ausverkauft.

Wandel im Nachtleben

Partys am Nachmittag und ungewöhnliche Orte haben vor allem mit einem Wandel im Nachtleben zu tun: Großdiskotheken erleben eine schwierige Zeit, sehen aber durchaus wieder Licht am Ende des Tunnels, wie die Betreiber der Event Fabrik Graz als Nachfolger im letzten „Bollwerk“ sagen. Im Grazer Univiertel hat ein Wandel stattgefunden – zu klassischen Studentenpartys kommen immer mehr externe Sonderformate wie Partys für Mamas oder Über-55-Jährige.