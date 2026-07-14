Barber-Shops sind in Villach keine Seltenheit mehr, doch hinter der Neueröffnung in der Völkendorfer Straße 8 steht ein Mann, den viele kennen. Allaaeddin Alhalabi, der nach dem Terroranschlag vom 15. Februar 2025 als „Held von Villach“ bekannt wurde, hat nun seinen eigenen Barber-Shop „Baron“ eröffnet.

Zum „Helden von Villach“ wurde er, weil er den Messeangreifer in der Villacher Innenstadt stoppte, indem er mit seinem Auto auf ihn zufuhr und ihn rammte. Sein Eingreifen verhinderte weitere Verletzte. Wenig Zeit später gab der gebürtige Syrer seinen Job als Essenszusteller auf und bekam eine Stelle im Magistrat Villach. Er wollte aber wieder in seinen gelernten Beruf zurückkehren.

Das Friseurhandwerk begleitet ihn seit seiner Jugend in Damaskus. „Ich war 14 Jahre alt, als ich damit angefangen habe.“ Auch in Villach arbeitete er bereits als Friseur. Jetzt betreibt er mit einem Mitarbeiter den 90 Quadratmeter großen Barber-Shop. Die Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr und Samstag von 9 bis 18 Uhr.