„Die Bewerber rennen uns die Bude ein“, meldete die Flieger- und Fliegerabwehrtruppenschule in Zeltweg bereits im Februar einen regelrechten Ansturm auf die Pilotenausbildung beim Bundesheer. Tatsächlich konnten dieser Tage gleich 17 junge Heerespiloten – darunter eine Pilotin – in zwei Fluggruppen ihre fliegerische Grundausbildung erfolgreich abschließen. Das sind so viele wie schon lange nicht mehr. In den vergangenen Jahren bestanden Fluggruppen meist nur aus vier bis sechs Pilotenanwärtern, heißt es beim Bundesheer.

„Es war viel zu lernen, und auch fliegerisch mussten wir unsere Leistung unter Beweis stellen. Beim Fliegen hat man aber gemerkt, dass sich die Anstrengung auszahlt. Es ist eine wirklich coole Ausbildung“, berichtet Leutnant Thorsten B. über seine ersten Monate bei den Heeresfliegern. Die ersten 70 Flugstunden absolvieren die Jungpiloten überwiegend auf dem zivilen Schulflugzeug DA-40, gemeinsam mit erfahrenen Fluglehrern im zweisitzigen Cockpit. Zuvor mussten sich die Bewerberinnen und Bewerber einem psychologischen und gesundheitlichen Auswahlverfahren stellen und ihre fliegerische Eignung feststellen lassen.

Auf der DA-40NG erfolgt die fliegerische Eignungsfeststellung und danach die Grundausbildung © Bundesheer/Pusch

Im Dezember entscheidet sich die weitere Karriere

Mit dem erworbenen Grundschein und dem Fliegerabzeichen sind die junge Frau und ihre 16 Kollegen nicht nur äußerlich als Militärpiloten erkennbar, sie haben auch die Berechtigung, ein Luftfahrzeug im Sichtflug zu steuern. Als nächstes steht die Instrumentenflugausbildung auf dem Lehrplan. Im Dezember erfolgt dann die Zuteilung zur Einsatzpilotenausbildung. Dabei gibt es vier Bereiche: Hubschrauber, Flächenflugzeuge, Jets und Transportflugzeuge. Sechs der Piloten haben diesen Schritt bereits hinter sich. Je nach Luftfahrzeugtyp – die Jet-Ausbildung ist freilich am anspruchsvollsten – dauert es noch bis zu vier Jahren bis zum vollständig ausgebildeten Einsatzpiloten.

Die „Fluggruppe 63“ besteht aus sechs jungen Piloten © Bundesheer/Zirkl

Das hohe Interesse am Beruf führt man beim Bundesheer neben der gezielten Personalwerbung auch auf die Modernisierung der Luftstreitkräfte zurück. In fast allen Bereichen werden die teils stark veralteten Flotten gerade erneuert. In zwei Jahren wird der große Umbruch dann auch in Österreich sichtbar. 2028 kommen das erste von vier neuen Transportflugzeugen C-390 von Embraer und die ersten von zwölf Unterschall-Trainingsjets M-346FA von Leonardo bei den Luftstreitkräften an. Auch sollten dann alle 36 bestellten Mehrzweckhubschrauber AW-169 von Leonardo gelandet sein. Nur die für Zeltweg besonders relevante Frage der Eurofighter-Nachfolge ist derzeit noch nicht entschieden.

Im Tower fehlt noch das Personal

Der Kommandant der Luftstreitkräfte, Generalmajor Gerfried Promberger, freut sich über den starken Nachwuchs: „Mit 17 neuen Militärpilotinnen und Militärpiloten stärken wir die Zukunft unserer Luftstreitkräfte. Besonders freut mich, dass auch eine ausgezeichnete Pilotin ihren Dienst antritt – ein starkes Vorbild für kommende Generationen.“

Weniger rosig sieht die Personalsituation bekanntlich in anderen Bereichen aus. Vor allem bei der militärischen Flugsicherung sucht man noch händeringend nach Bewerbern. Weil der Tower in Zeltweg an manchen Wochenenden und Feiertagen nicht mit genügend Fluglotsen besetzt werden kann, müssen die Eurofighter zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft zeitweise nach Klagenfurt oder Hörsching ausweichen.