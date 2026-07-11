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Karlovy Vary (Karlsbad)
Hauptpreis des Karlsbader Filmfestivals geht nach Myanmar
Der Hauptpreis des 60. Internationalen Filmfestivals von Karlsbad geht in diesem Jahr an ein Drama aus dem südostasiatischen Krisenland Myanmar. Das Werk des Regisseurs Aung Phyoe mit dem übersetzten Titel "Obstpflücken" erhielt bei der Abschlussgala den Kristallglobus für den besten Wettbewerbsbeitrag. Der Film handelt von der Freundschaft zwischen zwei jungen Frauen, die sich als Näherinnen in einer Textilfabrik kennenlernen und besondere Gefühle füreinander entwickeln.