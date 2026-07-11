Ein 50-jähriger Alpinist geriet am Freitag bei einer Bergtour am Festlbeilstein im Hochschwabgebiet in eine alpine Notlage. Der Mann, der allein unterwegs war, stieg über felsiges Klettergelände am Ostgrat auf. Danach wollte er sich über die rund 100 Meter hohe, steile Südwand abseilen.

Nach mehreren Abseilvorgängen verhakte sich allerdings das Kletterseil beim Abziehen. Der Mann konnte das Seil nicht mehr lösen und setzte gegen 11.45 Uhr schließlich einen Notruf ab. Der Alpinist konnte schließlich mittels Taubergung von der Besatzung eines Polizeihubschraubers aus seiner Notlage befreit werden. Der 50-Jährige wurde unverletzt aus der Felswand gerettet und ins Tal geflogen.